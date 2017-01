Investissement privé à Tizi Ouzou : La problématique des propriétaires terriens

Les oppositions des propriétaires terriens ont retardé presque tous les projets de développement socio-économique de la wilaya, a indiqué samedi dernier le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, lors de son passage à la radio locale. «Les oppositions restent la principale cause du retard qu’accuse la concrétisation de presque de l’ensemble des projets dont a bénéficié la wilaya», a-t-il souligné au cours de cette émission de la radio locale durant laquelle le wali est revenu longuement sur la réalisation de différents programmes de développement socio-économique de la wilaya, notamment les projets de logements, de transports, de l’alimentation en eau potable, de l’investissement privé, de l’acheminement du gaz naturel et autres projets qui ont subi ces oppositions qui sont parfois non fondées.

Ces oppositions ont influé négativement sur la cadence de réalisation de ces projets, a-t-il encore rappelé, en précisant toutefois qu’il a réussi, depuis son arrivée à la tête de l’exécutif de cette wilaya, «à lever de nombreuses contraintes». Devant la persistance de certaines contraintes, le wali a tenté de trouver des palliatifs, comme ce fut le cas pour le blocage de la zone industrielle de Souamaa dans la daira de Mekla (25 km à l’est de Tizi-Ouzou qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du foncier industriel de la wilaya. Ainsi, en attendant le lancement de cette grande zone industrielle, les autorités de wilaya à leur tête le wali se sont lancées dans la création de zones d’activité au profit des communes de Draa El-Mizan, d’une superficie de 21 ha, Fréha (50 ha), Timizart, (36 ha) et Tizi-Gheniff (24 ha). En dépit de ce sempiternel problème de la rareté du foncier industriel, la wilaya de Tizi-Ouzou a pu quand même concrétiser 73% des projets d’investissement inscrits qui sont implantés au niveau des zones d’activité existantes à travers le territoire de la wilaya, a assuré le wali, en déplorant que sur un total de 593 projets devant être lancés au niveau de 16 zones d’activité de la wilaya, et dont des lots de terrains ont été attribués à des investisseurs, seulement 159 ont vu le jour 20 ans après cette attribution. A ce propos, M. Mohamed Bouderbali a annoncé qu’une opération d’assainissement de cette situation a été lancée par ses services avec la priorité d’amener dans le but d’exiger à ces promoteurs de concrétiser leurs projets en les accompagnant dans la levée des contraintes dont ils se plaignaient. Dans le cas contraire, ces lots de terrains seront récupérés pour les attribuer à d’autres promoteurs, a-t-il averti. Afin de booster l’investissement privé qui est la condition sine qua none pour tout développement économique local, le wali de Tizi-Ouzou a annoncé la tenue prochaine d’une rencontre avec l’ensemble des opérateurs et investisseurs de la wilaya pour débattre des contraintes qu’ils rencontrent et décider des mesures susceptibles de les aplanir», en sus de la mise en place d’une commission wilaya chargée du suivi des projets d’investissements portés par des promoteurs privés confrontés à des difficultés. Cette commission tiendra des réunions hebdomadaires pour mettre en œuvre toutes les demandes d’investissement. Lors de son passage à la radio locale, le wali a par ailleurs annoncé la livraison du stade de football de 50.000 places de Boukhalfa avant la fin de l’année 2017, tout en émettant le souhait de l’inaugurer le 5 juillet de la même année. Il s’est également engagé à lancer en réalisation tout le programme de logement en souffrance, notamment les 13.000 logements socio-participatifs et 1460 AADL, avant le mois de mars prochain, rappelant que 130.000 logements de différents types ont été attribués à la wilaya depuis 2004, dont 81.000 aides à l’habitat rural, 27.000 en LSL, 10.000 en LPA et 7.800 AADL. Plusieurs autres projets en réalisations à travers la wilaya, à l’instar de la pénétrante à l’autoroute est-ouest, le téléphérique, la liaison ferroviaire Tizi-Ouzou - Thénia, les barrages hydrauliques Souk Ntlatha, Bounachi et Zaouia, le centre anticonnacancer, qui ont des retards, vont devoir suivre une autre cadence en cette nouvelle année pour pouvoir les réceptionner dans les meilleurs délais, a plaidé le wali de Tizi-Ouzou, en exprimant sa satisfaction quant à l’avancée du gaz naturel dans cette wilaya. «L’alimentation des populations de la wilaya en gaz naturel a considérablement avancé ces dernières années», s’est t-il réjoui, en relevant que le taux de raccordement des foyers au gaz est passé de 30% en 2010 à pas moins de 78% en 2016.

Bel. Adrar