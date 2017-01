Coopération algéro-russe : Un partenariat en expansion

Le partenariat économique algéro-russe s'annonce prometteur pour l'année 2017, à la faveur des nombreux accords bilatéraux signés en 2016, année marquée par un échange de visites entre les responsables des deux pays, notamment celle du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Moscou, en avril dernier.

Mues par leur volonté de poursuivre la mise en œuvre de la Déclaration de partenariat stratégique signée en 2001 à l'occasion de la visite du Président Abdelaziz Bouteflika en Russie, Alger et Moscou ont imprégné une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale, et devraient, au cours de cette nouvelle année, tirer bénéfice des multiples accords signés dans divers secteurs d'activité. La visite officielle du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en avril dernier à Moscou, a été l'événement-phare de l'année 2016, qui est venu couronner une intense activité et échanges de visites de délégations des deux pays, marqués par la signature de plusieurs accords dans les domaines de l’habitat, de l’énergie atomique et des nouvelles technologies, de la culture et de la communication.



Encourager l’investissement



L'objectif étant de booster les échanges commerciaux qui avaient atteint les 885 millions de dollars en 2015. Concernant les investissements et les échanges commerciaux, le partenariat bilatéral a enregistré un nouvel élan avec l'organisation d'un forum d'affaires, en marge de la visite de M. Sellal, en présence de près de 500 opérateurs économiques. Un mémorandum d'entente et de coopération économique entre l'Algérie et la Russie a été signé, confirmant la volonté des deux pays d'asseoir sur des bases solides un partenariat pérenne et mutuellement avantageux. A cette occasion, le Premier ministre avait affirmé que «des mesures réglementaires et organisationnelles concrètes sont prises en Algérie pour encourager l’investissement et le partenariat, améliorer le climat des affaires et lever tous les obstacles». Au cours du forum de Moscou, des hommes d'affaires algériens ont pu approfondir les pourparlers avec leurs homologues russes sur des projets définis préalablement dans les précédents forums ou conseils d'affaires tenus dans les deux capitales. Les secteurs ciblés sont aussi nombreux que variés : l'agroalimentaire, la santé, les infrastructures, l'immobilier, les transports, l'industrie lourde et légère ainsi que les hautes technologies.



Présence des produits algériens au « World Food Moscow »



La capitale russe a abrité le 25e Salon «World Food Moscow» au cours duquel plus de vingt exportateurs algériens de produits agro-alimentaires ont participé. Cette manifestation rassemblant, chaque année, des entreprises de plus de 60 pays, a permis aux entreprises algériennes d'évaluer les opportunités offertes pour pénétrer ce marché à travers la promotion du label algérien auprès des nombreux partenaires étrangers. Le prochain Marché international de l'agroalimentaire de Moscou est très attendu par les exportateurs algériens qui y voient une opportunité idoine pour promouvoir le label algérien en Russie et dans les pays de l'Asie centrale. Chaque pays disposera d'un espace de 100 m2 pour exposer et vendre à longueur d'année sa palette de produits.

Lavrov à Alger : « De belles perspectives de coopération »



En février dernier, le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, a effectué une visite à Alger, au cours de laquelle il a indiqué que la Russie et l'Algérie «ont défini des plans et des projets concrets dans le domaine de la coopération commerciale, économique et militaro-technique, et proposé des formes concrètes de coopération entre les ministères et les milieux d'affaires des deux pays». Sur le plan politique, l'Algérie et la Russie enregistrent une forte convergence de vue sur diverses questions grâce à une concertation et une coordination bien ancrées. M. Sellal l'avait clairement exprimé lors de sa dernière visite en Russie en notant que les deux pays «partagent les mêmes points de vue dans la plupart des questions» qui se posent actuellement, mettant en exergue «la longue histoire d’amitié et de solidarité qui caractérise les relations entre l’Algérie et la Russie». Les deux pays entretiennent en effet une concertation et une coordination de leurs positions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, comme cela a été souligné à l'occasion de la tenue, en juillet dernier à Moscou, de la première session du dialogue stratégique bilatéral sur les questions politiques et sécuritaires entre l’Algérie et la Russie.

Cette session de dialogue est venue confirmer la volonté des deux pays d'aller de l'avant dans leurs relations et leur coopération, aussi bien dans le domaine politique que ceux de l'économie, du commerce et de la culture. Les deux parties avaient rappelé, à cette occasion, l’attachement de leur pays aux principes de règlement politique des conflits, de la nécessité de dialogue, de non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et du respect de la Charte des Nations Unies.

Dans cet esprit, les deux parties ont examiné les questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Syrie, en Libye, au Sahara Occidental, au Sahel, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational ainsi que la cybercriminalité. APS