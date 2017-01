Début des soldes d’hiver le 18 janvier : Le compte à rebours

Les soldes d’hiver débuteront le 18 janvier, précise la direction de commerce de la wilaya d’Alger et devront s’étaler jusqu’au 28 février 2017.

En prévision de cet événement commercial, ces services invitent «tous les opérateurs économiques désirant réaliser des ventes en soldes à déposer leurs demandes d’autorisation auprès de la direction, au 100 Boulevard Bouguerra, El Biar». S’il est un fait avéré c’est que les ventes en soldes constituent une aubaine aussi bien pour les commerçants —qui auront ainsi la possibilité de dynamiser et de promouvoir davantage leurs activités— que pour les consommateurs qui, il faut le dire, sont nombreux à attendre cette occasion pour pouvoir réaliser de bonnes affaires tout en bénéficiant d’un choix plus varié. Cela étant dit, tout commerçant désireux de réaliser des ventes en soldes est tenu de déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée d’un dossier. Ce dossier est composé d’une déclaration accompagnée de la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant la copie du registre de l’artisanat et des métiers ; la liste des biens devant faire l’objet des ventes en solde avec les quantités et les réductions de prix à appliquer, ainsi que les prix pratiqués auparavant et les factures d’achat qui font l’objet des ventes en soldes. Aussi, tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation permettant à l’agent économique d’entamer les soldes durant la période fixée. Remarque importante à retenir, mise en exergue par les services de la DCP d’Alger, «les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des biens acquis par l’agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date du début de la période des ventes en soldes». Il convient de rappeler dans ce contexte que, selon la réglementation, les dates de déroulement de ces ventes sont fixées au début de chaque année, par arrêté du wali, sur proposition du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, et ce, après consultation des associations professionnelles concernées et des associations de protection des consommateurs. La réglementation stipule également que «tout agent économique concerné doit rendre public, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens appropriés, les dates de début et de fin des ventes en soldes, les biens concernés, les prix pratiqués auparavant et les réductions de prix consenties qui peuvent être fixes ou graduelles. Les ventes en soldes sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité. Les biens devant faire l’objet des ventes sont exposés à la vue de la clientèle séparément des autres biens». Il faut savoir que les ventes en soldes sont autorisées deux fois par an. En effet, chaque opération, d’une durée continue de six semaines, doit intervenir durant les saisons hivernale et estivale. Cependant, l’agent économique peut interrompre ses soldes avant la fin de la durée fixée. L’on apprendra que la saison hivernale des soldes est prévue à Alger, du 18 janvier au 28 février, celle de l’été aura lieu du 21 juillet au 31 août.

Soraya Guemmouri