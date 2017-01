Menaces à l'encontre des commerçants : L'UGCAA dénonce

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a dénoncé hier «des menaces» à l'encontre des commerçants dans certaines wilayas du pays pour les obliger à fermer leurs locaux. «Il ne s'agit pas d'une grève (...). Après avoir exercé normalement leurs activités en début de matinée, les commerçants notamment de Bejaia, de Tizi-Ouzou, et de Bouira ont reçu des menaces de la part de jeunes inconnus d'incendier leurs commerces s'ils restaient ouverts», a expliqué à l'APS le secrétaire général de l'Union Salah Souilah. «Nous n'avons lancé aucun appel à la grève et nous ne pouvons pas le faire car nous refusons d'affamer les citoyens», a insisté M. Souilah qui espère le retour à la normale dès demain mardi. Face aux menaces proférées contre des commerçants, une majorité d'entre eux à Bejaia, ont dû fermer leurs commerces pour ne pas s'exposer au danger, a indiqué pour sa part le représentant de l'UGCAA dans cette wilaya Abdelkader Boucherit. «Aux premières heures de la journée, l'activité (commerciale) était presque normale. Mais actuellement plus de 80% des commerces sont fermés (...)», a-t-il ajouté. Le même constat était fait par le représentant de l'UGCAA à Bouira Abdelhamid Tabli qui dénonce, lui aussi, «des menaces» contre les commerçants qui ne suivent pas l'appel à la grève. «Ce mouvement a commencé à partir de 9h30 dans trois communes de la wilaya seulement : Bouira-centre, Chorfa et M'chaddalh», a-t-il dit. APS