Bejaia : La grève des commerçants tourne au pillage

La grève des commerçants n’a pas été totalement suivie à Bejaia et dans plusieurs localités de la wilaya. Au chef-lieu, tôt le matin les commerces étaient ouverts et les gens vaquaient à leurs occupations. Dans l’ensemble des quartiers, les commerçants ne savaient plus si le mot de grève serait suivi ou répondre à l’appel du syndicat UGCCA qui a annoncé que la grève n’avait aucune raison d’être. Donc l’atmosphère était mouvementée jusqu’à 10 h où des manifestants ont investi les rues pour imposer aux commerçants de baisser rideau. Ces derniers ont répondu favorablement comme dans les quartiers d’Ihaddadene, Edimco ou Naceria. Les magasins du boulevard de la Liberté, cité Tobbal et de l’arrière-port sont restés ouverts et n’ont pas été inquiétés par ce mouvement qui devait être pacifique mais malheureusement l’action s’est transformée en scènes d’émeutes entre les manifestants et les forces de police anti-émeutes. Les ruelles d’Ihaddadene, Edimco, Naceria ont été barricadées avec des objets hétéroclites et des pneus enflammés. Vers midi, la situation a nettement dégénéré au niveau du carrefour de la cité Edimco où se tenait le marché hebdomadaire.

Les manifestants ont forcé les commerçants ambulants à quitter les lieux avant de s’en prendre au bus de transport public UTUB reliant la gare routière a la cité Sidi Ahmed. Les voyageurs ont été contraints de descendre sous la menace des manifestants et le bus a été incendié. Deux autres véhicules légers ont été endommagés. Quelques instants après alors que les manifestations se déroulaient au carrefour de Naceria avec des pneus brûlés et des émeutes entre les manifestants et les forces de l’ordre, un autre groupe de manifestants a investi les hangars de la SNTA à Ihaddadene où des cartons de cigarettes ont été dérobés à travers le mur de clôture.

Des dizaines de voleurs emportant leurs butins couraient dans tous les sens avant l’arrivée des services de police. Plusieurs citoyens et le mouvement associatif ont fermement condamné ces actes de pillage, de destruction et de violence dirigés par des bandes de malfaiteurs profitant de la situation de désordre pour commettre des actions nuisibles à l’image de la ville alors que la grève devait être pacifique avec un objectif déterminé ,à savoir la lutte contre la cherté de la vie et l’augmentation des prix malgré l’appel d’annulation de la grève annoncé par le syndicat des commerçants.

M. Laouer