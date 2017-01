Accidents de la route : De nouvelles mesures plus coercitives

Comparativement aux années précédentes, où le nombre de morts provoqués par les accidents de la route se chiffrait globalement à 4.000, l’année 2016 aura été moins sanglante, selon le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière.

Intervenant hier à l’émission l’Invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne, Ahmed Naït El Hocine a fait part d’un net fléchissement du nombre des sinistres routiers et de celui des victimes.

Durant les onze mois de l’année 2016, a-t-il indiqué, il a été constaté 27.168 accidents de la circulation (- 17,48%) se soldant par la mort de 3.718 personnes (549 vies épargnées) et 41.544 blessés, soit 10.903 de moins que ceux observés habituellement au cours des cinq dernières années, dont il impute la responsabilité, pour une large part, à des conducteurs de moins de 29 ans. L’intervenant déclare souhaiter de meilleurs résultats à la faveur des nouvelles mesures coercitives appelées à être introduites à l’égard des personnes contrevenant aux règles de conduite, notamment a-t-il précisé, à travers une révision à la hausse du montant des amendes pour des infractions génératrices d’accidents. Il annonce en outre, la prochaine introduction de mesures répressives à l’encontre des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises ne se conformant pas à la durée légale de travail et dont l’état de somnolence est, relève-t-il, à l’origine de sanglants accidents. Au titre de la réorganisation de la politique de sécurité routière, M. Naït El Hocine signale que le système appelé à être mis en place ne va pas reposer uniquement sur la coercition mais qu'il alliera aussi des mesures pédagogiques et éducatives à l'endroit des conducteurs et des postulants au permis de conduire. Selon le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, «La moyenne des accidents de la route avoisine les 4.000 morts/an, coûtant à l’État 100 milliards de dinars», ce qui exige «l’introduction de nouvelles dispositions dans le Code de la route, notamment l’augmentation des amendes forfaitaires aux infractions à l’origine d’accidents et la mise en place du permis à points», a expliqué le ministre.

Ainsi, ces amendes, notamment celles du 4e degré, vont augmenter en vertu du projet de révision du code de la route. Elles oscilleront entre 5.000 DA et 7 000 DA. Cette mesure intervient en même temps que l’adoption du système de permis à points qui permettra, d’une part, de réduire l’intervention de l’élément humain dans le processus de constat des infractions et, d’autre part, de mettre un terme à toute forme d’indulgence à l’égard des contrevenants. Le système informatique du permis à points conférera davantage de rigueur aux dispositions du code de la route.

Dans le même cadre, la Délégation nationale à la sécurité routière qui a été mise en place, en remplacement du Centre national de prévention et la sécurité routière (CNPSR), en fin 2016, elle a pour mission d'appliquer les décisions du gouvernement pour endiguer le «terrorisme routier». Cette délégation, composée de spécialistes des secteurs concernés, aura pour mission la «mise en œuvre des orientations stratégiques du gouvernement dans le domaine de la sécurité routière», a précisé M. Naït El Hocine. L'objectif est aussi de «garantir l'efficacité de la politique routière à travers l'implication de l'ensemble acteurs concernés par la sécurité sur les routes», a relevé l’intervenant, précisant que la délégation «sera généralisée au niveau local pour activer la politique de sécurité routière dans les différentes régions du pays».

Salima Ettouahria