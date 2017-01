Lutte de libération : « La France a une terrible responsabilité »

Pendant la guerre de Libération de l’Algérie, la France a une «terrible responsabilité qu'elle n'a toujours pas reconnue, ni donc condamnée», a affirmé, hier, le militant antiraciste, anticolonialiste, de la mémoire, Henri Pouillot. Dans une lettre ouverte au président français, François Hollande, Henri Pouillot a estimé «pas crédibles» les propos du chef d’État français lorsqu’il a affirmé, le 31 décembre lors de ses vœux aux Français, que la France «n’accepte pas les violations des droits humains les plus élémentaires, l’utilisation des armes chimiques, les massacres de populations civiles», rappelant qu’en particulier pendant la guerre de Libération de l’Algérie, «la France a une terrible responsabilité qu’elle n’a toujours pas reconnue, ni donc condamnée».

«Ce sont des crimes d’État : du 8 mai 1945 à Sétif/Guelma/Kherratta les massacres qui ont fait plus de 40.000 victimes, du 17 octobre 1961, au pont Saint-Michel à Paris où plusieurs centaines d’Algériens ont été massacrés, noyés dans la Seine, assassinés par la police, du 8 février 1962 au Métro Charonne à Paris où 9 militants pacifiques ont été assassinés par le police», lui a-t-il fait rappeler, ajoutant que ce sont également «des crimes de le guerre : avec l’utilisation des gaz VX et Sarin, avec l’utilisation du napalm (600 à 800 villages ont été rasés)» en Algérie.

Il a aussi cité, comme crimes contre l’humanité, «le colonialisme, l’institutionnalisation de la torture, les viols, les exécutions sommaires, les essais nucléaires du Sahara, les camps d’internement (qui ont fait des centaines de milliers de morts)», appelant le président Hollande à faire un geste pour la reconnaissance et la condamnation, à l’occasion du 60e anniversaire de la Bataille d’Alger, «où l’armée française a généralisé les exactions». «Une démarche enfin positive dans ce domaine ferait que des Français, encore discriminés aujourd’hui pour leurs origines, puissent se sentir réellement des citoyens à part entière, pas des sous-citoyens de seconde zone, et que notre pays ait une parole réellement crédible au plan international», a-t-il soutenu.