« L’Algérie hôte de son désert » : Objectifs atteints

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, à Djanet (Illizi), que la manifestation «L’Algérie hôte de son désert» a atteint ses objectifs. S’exprimant en marge de la clôture de la deuxième édition de cette manifestation juvénile, le ministre a estimé qu’elle a atteint les objectifs escomptés et a contribué au renforcement des valeurs de solidarité, de volontariat et de fraternité entre les jeunes Algériens, en plus de sa contribution à la promotion du tourisme saharien. Cet évènement a été aussi l’occasion de consolider l’esprit de citoyenneté chez les jeunes, venus de différentes régions du pays, en plus de ce qu’elle véhicule comme raffermissement de l’unité entre les enfants du pays, a ajouté M. Ould Ali. Auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité une exposition d’arts plastiques organisée à la maison de jeunes de Djanet, dans le cadre d’un jumelage culturel entre plasticiens tunisiens et algériens.

La 2e édition de la manifestation «L’Algérie hôte de son désert», qu’a accueillie la perle du Tassili (Djanet), du 26 décembre au 1er janvier, a vu la participation de plus de 800 jeunes représentant différentes wilayas, a indiqué la directrice générale de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, Samia Benmaghessoula. Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de cette manifestation, à l’instar d’une campagne de nettoiement du milieu, d’une campagne de don de sang, d’une distribution de cadeaux à des populations vivant en zones reculées et de 3.000 repas aux mosquées et à des familles nécessiteuses, en plus de la visite de sites touristiques et archéologiques et du complexe gazier de Tiguentourine (commune d’In-Amenas), a-t-elle précisé. Les habitants de Djanet ont pu, de leur côté, apprécier la présentation de différents genres musicaux et des expositions d’artisanat traditionnel valorisant le patrimoine culturel des wilayas participantes.