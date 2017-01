Journées de sensibilisation de la Sûreté nationale : Forte affluence

Une forte affluence a marqué la 68e édition des Journées de sensibilisation de la Sûreté nationale, dont le coup d’envoi a été donné à Tipasa. Les visiteurs, dont de nombreux jeunes, ont fait montre d’un engouement particulier pour le stand de cette brigade de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes, dont le crime organisé, et ce en exploitant des éléments qualifiés, dotés d’un grand professionnalisme, en sus de moyens techniques modernes. La manifestation, ouverte par le directeur de l’ordre public auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale, le contrôleur de police, Aïssa Naili, en présence du wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a constitué une opportunité pour faire connaître les conditions d’accès au corps de la Sûreté nationale, entre autres. L’opportunité a aussi donné lieu à la présentation d’une simulation d’arrestation d’une bande de criminels dangereux par la brigade de recherche et d’investigation, en plus d’exhibitions sportives dans les arts de combat. Le public a été également intéressé par l’exposition mettant en exergue les équipements de haute pointe utilisés par le corps de la Sûreté nationale dans ses missions quotidiennes, dont le radar et l’alcootest.

Selon M. Naili, la manifestation est inscrite au titre de la mise en œuvre du plan de communication de la Sûreté nationale consacrant le principe de la police de proximité et de l’ouverture de ce corps sur la société. Après avoir réitéré l’intérêt suprême conféré à la formation de l’élément humain, en application des instructions du Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, le contrôleur de police Naili a affirmé la détermination de la police nationale à «aller de l’avant sur le chemin de la modernisation de ses programmes de formation, en vue d’améliorer son rendement». Il a, en outre, qualifié le niveau de professionnalisme atteint par les éléments de la Sûreté nationale de «supérieur», tout en appelant à davantage de «vigilance» et de «préparation» de leur part. Cette opportunité a donné lieu à l’ouverture du premier siège de la sûreté urbaine de la ville de Hadjout.