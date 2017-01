Ruée inopportune

Le spectacle était désolant, le comportement surprenant et les réflexes encore nourris de fausses appréhensions, d’inutiles intentions et de vaines dispositions. À la veille de l’entrée en vigueur de la loi de finances 2017, de longues processions d’automobilistes se sont installées devant les stations d’essence pour faire le «plein», s’approvisionner avec une étrange frénésie. Comme si les nouveaux tarifs, du reste modestes, sont susceptibles de ruiner ces conducteurs de véhicules qu’on voyait s’agglutiner avec la foi du charbonnier et quérir, vaille que vaille, une ration de carburant. Les vieilles habitudes ont la peau dure et, tel le serpent de mer, ressurgissent, à l’approche de chaque fête. Les pouvoirs publics ont beau rassurer, tranquilliser, garantir un approvisionnement conséquent, permanent et régulier. De quoi apaiser les plus récalcitrants des consommateurs. Mais l’éternelle et lancinante ruée vers les produits de consommation demeure toujours d’actualité, avec tous les dommages collatéraux. Devant tant d’obstination à battre en brèche, à tailler des croupières au bon sens, au respect des convenances, aux appels à la mesure et à la retenue, l’insatiable et inextinguible envie de stocker demeure constamment présente, droit dans ses bottes. Il y a là matière à réflexion, un motif plus que justifié pour tenter de comprendre et de juguler tant de féroces inclinaisons à vouloir faire d’amples emplettes, de frénétiques achats qui n’ont aucune raison d’exister. À l’évidence, cette brutale ruée vers les stations d’essence est emblématique d’un comportement qui frise parfois la déraison. S’agit-il de faire d’inutiles économies, de conjurer ou d’exorciser une hausse des prix qui n’a rien de «catastrophique» ni aucune incidence sur le pouvoir d’achat des conducteurs ? C’est un comportement qui occulte viscéralement les principes les plus élémentaires du civisme. Bien évidemment, on ne met pas dans le même sac tous les consommateurs. Il s’en trouve encore des gens qui savent faire bonne figure et qui ne se hasardent jamais à se lancer à corps perdu dans de futiles attitudes. Nous gardons à l’esprit tous ces achats impromptus qui s’orchestrent à l’orée de chaque mois sacré de Ramadhan, à l’approche du Maoulid Ennabaoui Echarif, des fêtes de l’Aïd et autres célébrations nationales. Tout est prétexte à dépenser tous azimuts, à jouer «aux flambeurs» impénitents, à s’accaparer avec un rare désir de toute denrée comestible. N’a-t-on pas observé, en maintes occasions, d’amples pelletées de pain rassis abandonnées sur le trottoir, dans des poubelles ? Un pain béni, mais surtout subventionné par l’État. On est déçu par un tel gaspillage dès lors qu’on apprend que ce pain que l’on jette avec désinvolture sert d’aliment pour le bétail. Il est plus qu’opportun, par ces temps d’incitation à la bonne gouvernance, de se dessaisir de ces pratiques détestables qui portent tellement préjudice au sens de la citoyenneté.

M. B.