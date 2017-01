Devises : L'euro baisse face au dollar

L'euro baissait hier face au dollar qui repartait à la hausse après les prises de bénéfices des investisseurs à la fin de l'année. Vers midi, l'euro valait 1,0487 dollar contre 1,0515 dollar vendredi soir.

La monnaie unique européenne montait face à la monnaie nippone, à 123,14 yens pour un euro contre 123,03 yens vendredi soir.

Le dollar aussi montait face à la devise japonaise, à 117,43 yens contre 116,98 yens vendredi.

Le dollar a progressé de plus de 6% face à l'euro depuis le début du mois de septembre et d'environ 3% sur l'année, ce qui avait amené les investisseurs à prendre leurs bénéfices lors des dernières séances de l'année. Mais l'euro souffre face au dollar du lent resserrement monétaire engagé par la Réserve fédérale américaine (Fed), alors que les autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE), continuent d'afficher leur volonté de maintenir leurs politiques monétaires largement accommodantes.

L'espoir d'une accélération de la croissance américaine grâce aux mesures de relance promises par Donald Trump est également favorable au dollar. Par ailleurs, en zone euro, la croissance du secteur manufacturier s'est accélérée de nouveau en décembre, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2011, à 54,9 en décembre, contre 53,7 en novembre, selon l'indice PMI publié hier par le cabinet Markit.

Vers midi, la livre britannique montait face à la monnaie européenne, à 85,08 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,2326 dollar. La devise suisse était quasiment stable face à l'euro, à 1,0713 franc pour un euro, et baissait face au dollar, à 1,0216 franc pour un dollar.

La devise chinoise valait 6,9450 yuans pour un dollar contre 6,9445 yuans vendredi

après-midi. APS