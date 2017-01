Grand angle : Priorité

L’auteur du dernier attentat sanglant qui a endeuillé la Turquie et de nombreuses familles à travers le monde, la nuit où se fêtait le passage à la nouvelle année, est activement recherché par les autorités turques. L'attaque a suscité une vague de réactions indignées dans le monde. L'Algérie qui a souffert de ce terrorisme barbare durant plus d'une décennie ne pouvait que condamner «énergiquement cet acte barbare» qui a causé la mort de 39 personnes et assurer le peuple turc de sa «solidarité agissante pour que la lutte contre le terrorisme soit la priorité de la communauté internationale», d’autant que le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech ) a revendiqué hier l'attentat. En effet, si l’auteur de cette tuerie doit être traqué et arrêté pour être jugé pour son crime, force est aussi de rappeler que cet homme n’est qu’un «des soldats» que ce groupe a réussi à endoctriner pour en faire un exécutant parmi d’autres de sa stratégie. Dès lors, et l’Algérie n’a de cesse de le souligner, la priorité de la communauté internationale est désormais l’intensification de la coopération pour lutter efficacement ce groupe terroriste. Car et les experts ont insisté sur ce point, Daech n’est pas une armée mais une idéologie qu’il faut combattre en traitant les causes qui ont permis son expansion auprès des jeunes. Et pour cause, le dernier attentat perpétré en ce début de la nouvelle année à Istanbul vient rappeler toute la difficulté qu’il y a, à lutter uniquement par l’aspect sécuritaire contre des «soldats» décidés à mener jusqu’au bout la «mission» pour laquelle ils ont été choisis. Les 17.000 policiers déployés dans la capitale turque afin d'encadrer les festivités du Nouvel An n’ont pas pu éviter l’attentat, qui aurait pu aussi être commis sous d’autres cieux si tel avait été l’objectif des commanditaires. Ceci ne signifie pas pour autant qu’il ne faille pas faire preuve de vigilance. Il faut juste garder à l’esprit que le risque zéro n’existe pas et qu’aucun pays, n’est à l’abri tant que le terrorisme et l’extrémisme violent n’ont pas été définitivement éradiqués.

Nadia. K