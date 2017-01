Sanctions d'Obama contre la Russie : Les critiques du porte-parole de Trump

Sean Spicer, futur porte-parole de la Maison Blanche du président élu américain Donald Trump, a exprimé dimanche des doutes sur le bien-fondé de la sévérité de la réponse donnée par Barack Obama au piratage présumé de l'élection américaine par la Russie. "Je pense qu'une des questions qu'il faut se poser est la suivante : pourquoi une réponse d'une telle magnitude ?", a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'Americain Broadcasting Company (ABC), en référence aux sanctions annoncées jeudi par M. Obama contre la Russie, suite au piratage présumé de l'élection présidentielle américaine. Neuf organisations et individus russes, dont deux services de renseignement, ont été sanctionnés pour leur ingérence présumée dans l'élection américaine, et 35 diplomates russes ont été expulsés des Etats-Unis. Donald Trump a cependant minimisé l'escalade de la tension entre Washington et Moscou suite à ces accusations de piratage informatique. "Il est temps pour notre pays de passer à de plus grandes choses, à de meilleures choses", a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué, ajoutant qu'il rencontrerait les agences de renseignement américaines la semaine prochaine pour prendre connaissance de tous les éléments de la situation. Dimitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a quant à lui déclaré à la presse que la Russie regrettait ces nouvelles sanctions, des sanctions qui montrent que M. Obama est "imprévisible" et mène une "politique étrangère agressive".