Lutte contre Daech : L’étau se resserre sur Mossoul

Les forces armées irakiennes ont resserré dimanche, l'étau sur la ville de Mossoul après d'intenses combats contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), au quatrième jour d'une nouvelle poussée destinée à reprendre la partie orientale de la ville, a annoncé l'armée irakienne.

Les combats les plus violents se sont déroulés dans la partie sud-est de la ville, où la Police fédérale et les troupes de la 9e Division blindée ont affronté les extrémistes de l'EI, et ont réussi à pénétrer dans les quartiers de Yafa et de Younis al-Sab'awi, et à reprendre l'artère stratégique de Siteen, selon un communiqué du Commandement opérationnel conjoint irakien. Les troupes ont également continué à combattre dans les trois quartiers voisins d'al-Entisar, al-Salam et al-Shaimaa, et ont repris plusieurs bâtiments à l'ennemi, a ajouté le communiqué.

Au terme de cette quatrième journée de violents combats, les troupes ont progressé de manière très limitée dans ces trois quartiers, qui ont déjà été le théâtre de durs affrontements entre l'armée et les militants de l'EI au cours des dernières semaines. Dans la journée, des extrémistes de l'EI ont lancé des contre-attaques contre les troupes irakiennes dans le sud-est de Mossoul, mais ont été repoussés par l'armée, qui a tué 182 combattants ennemis et détruit trois véhicules piégés, selon le communiqué. Sur le front est de la ville, des membres du Service de contre-terrorisme (CTS) ont poursuivi leur lente progression, et ont réussi à reconquérir une partie du quartier d'al-Karama, au terme de violents combats contre l'EI, selon le communiqué. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé le 17 octobre une offensive de grande envergure pour reprendre Mossoul, la deuxième plus grande ville du pays. Depuis, les forces armées irakiennes, soutenues par les forces de la coalition internationale, progressent petit à petit vers la périphérie est de Mossoul et se sont emparées de plusieurs autres routes autour de la ville. Située à quelque 400 km au nord de la capitale irakienne Baghdad, Mossoul est tombée aux mains de l'EI en juin 2014, lorsque les forces gouvernementales irakiennes ont abandonné leurs armes et pris la fuite, permettant ainsi à l'EI de s'emparer de vastes portions des régions nord et ouest de l'Irak.



-----------////////////////

Attentat à la voiture piégée à Baghdad

Au moins 32 personnes tuées

Au moins 32 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, hier, dans un attentat à la voiture piégée dans la capitale irakienne Baghdad, ont annoncé des sources concordantes. Cet attentant, le deuxième en 48 heures, a frappé une place de Sadr City —un quartier situé dans le nord-est de la capitale—, où des travailleurs journaliers attendaient d'être embauchés, ont indiqué des sources policière et hospitalière irakiennes. "32 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées", a précisé un responsable de la police locale, relevant que le bilan pouvait encore s'alourdir. Aucun groupe armé n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat, qui survient le jour de la visite à Baghdad du président français, François Hollande. Samedi, un double attentat revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans un marché bondé du centre-ville a fait 27 morts et des dizaines de blessés. L'Irak continue d'être régulièrement touché par des attentats à la bombe ou à la voiture piégée, généralement revendiqués par Daech.