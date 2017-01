Selon l’ONG Human Rights Watch : Les forces d'occupation encouragées à tuer des Palestiniens

Les forces d'occupation israéliennes ont été encouragées par des responsables "de haut rang" israéliens à tuer des Palestiniens, a affirmé hier, Human Rights Watch (HRW) dans une analyse de diverses déclarations.

HRW a documenté de nombreuses déclarations faites depuis octobre 2015, par des personnalités politiques de l'occupation israélienne, dont les ministres de la Police et de la Défense, appelant la police et les forces armées à tirer sur des Palestiniens qu'ils accusent de vouloir commettre des attaques. "Il s'agit non seulement de quelques soldats indisciplinés, mais aussi de responsables israéliens de haut rang qui disent publiquement aux forces de sécurité de recourir à la tactique illégale consistant à tirer pour tuer", a déclaré Sari Bashi, directrice du plaidoyer au sujet d'Israël au sein de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. "Quelle que soit l'issue des procès intentés à tels ou tels soldats, le gouvernement israélien devrait émettre des directives claires selon lesquelles il convient de n'utiliser la force qu'en conformité avec le droit international". Depuis octobre 2015, il y a eu plus de 150 cas dans lesquels les forces de sécurité de l'occupation israélienne ont ouvert le feu et tué des adultes et des enfants palestiniens sous accusation d'avoir tenté de "poignarder, de percuter avec un véhicule ou de tirer sur des Israéliens en Israël et en Cisjordanie", selon l'ONG. "Le droit international en matière de droits humains limite l'utilisation délibérément létale des armes à feu c'est-à-dire le fait de tirer pour tuer à des circonstances dans lesquelles ceci est absolument nécessaire afin de protéger des vies, et dans lesquelles aucune autre option, moins radicale, n'est viable", rappelle HRW. Mais, soutient l'organisation, "la règlementation israélienne en la matière ne prend pas note de cette limitation", ajoutant que "les appels de ces responsables israéliens et le comportement apparent de certains soldats et policiers se démarquent des normes internationales". "(...), les responsables israéliens de haut rang, y compris ceux qui ont autorité sur des agents de sécurité, ont dans certains cas appelé à un usage excessif de la force et, dans d'autres cas, se sont abstenus de condamner de tels appels", a encore révélé l'organisation. "Compte tenu de la prévalence et du fort impact des déclarations encourageant les forces de sécurité israéliennes à tirer, et des allégations persistantes et crédibles sur le recours excessif à la force, Benjamin Netanyahu et les responsables de haut rang de la sécurité devraient émettre de fermes directives, en public et en privé, ordonnant de n'utiliser délibérément la force létale que quand c'est absolument nécessaire pour protéger des vies", insiste HRW. Les autorités israéliennes devraient règlementer l'utilisation de la force par les militaires et par la police et ouvrir des enquêtes crédibles sur tous les incidents dans lesquels apparaissent des soupçons d'un usage excessif de la force, y compris sur les meurtres extrajudiciaires. Les autorités devraient également modifier les règles d'engagement afin de limiter le recours intentionnel à la force létale aux situations dans lesquelles c'est absolument nécessaire pour protéger des vies, en conformité avec les normes internationales, poursuit l'ONG. "Le moment est venu pour les hauts responsables israéliens de rejeter la rhétorique encourageant à tirer pour tuer et de souligner clairement les limites que militaires et policiers sont tenus de respecter lorsqu'il s'agit d'ouvrir le feu dans l'intention de tuer", a indiqué Sari Bashi.