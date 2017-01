Selon l’UNICEF : Plus de 300 millions d’enfants respirent de l’air toxique

Près d'un enfant sur sept dans le monde, soit quelque 300 millions, vit dans une région où le niveau de toxicité de l'air extérieur dû à la pollution dépasse d'au moins six fois les directives internationales, selon le Fond des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Dans un rapport intitulé «Assainissons l'air pour les enfants», il est le premier à se servir de l'imagerie satellite pour montrer combien d'enfants sont exposés à des degrés de pollution atmosphérique excédant les normes internationales fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et indiquer où ils vivent.

«La pollution de l'air contribue fortement au décès de quelque 600.000 enfants de moins de cinq ans chaque année et menace la vie et l'avenir de millions d'autres chaque jour», a déclaré le directeur général de l'UNICEF, Anthony Lake, avant d’ajouter : «Les matières polluantes ne se contentent pas d'endommager les poumons des enfants, elles peuvent aussi franchir la barrière hématoencéphalique et endommager définitivement leur cerveau en développement. Leur avenir en sera compromis.»

L'imagerie satellite confirme qu'environ deux milliards d'enfants vivent dans des régions où la pollution atmosphérique causée par les émissions des véhicules, l'utilisation intensive de carburants fossiles, la poussière et l'incinération des déchets dépasse les normes minimales de qualité de l'air fixées par l'OMS.

L'Asie du Sud compte le plus grand nombre d'enfants vivant en pareil milieu, soit 620 millions, suivie par l'Afrique, qui en compte 520 millions. Dans la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique, 450 millions d'enfants vivent dans des zones où la pollution dépasse les limites indicatives. Le rapport se penche aussi sur les lourdes conséquences de la pollution à l'intérieur des bâtiments, qu'entraîne l'utilisation de combustibles, comme le charbon et le bois pour cuisiner et se chauffer, et qui touche essentiellement les enfants de familles à revenus faibles vivant en zone rurale.

Les enfants sont plus vulnérables aux maladies respiratoires liées à la pollution atmosphérique. Ces deux types de pollution (de l'air intérieur et extérieur) sont directement liés à la pneumonie et aux autres maladies respiratoires qui causent près d'un décès sur 10 parmi les enfants de moins de cinq ans, ce qui fait de la pollution l'une des plus grandes menaces pour la santé des enfants.

Les enfants sont plus sensibles que les adultes à ces deux types de pollution, car leurs poumons, leur cerveau et leur système immunitaire sont toujours en développement et leurs voies respiratoires sont plus perméables.

Les jeunes enfants respirent aussi plus vite que les adultes et aspirent plus d'air relativement à leur masse corporelle. Les plus défavorisés, dont la santé a tendance à être moins bonne et l'accès aux soins de santé inadéquat, sont les plus vulnérables aux maladies causées par la pollution de l'air.

Selon les spécialistes, si on se compare à d’autres pays, l’Algérie n’a pas de problème majeur. Le Caire est 4 à 5 fois plus pollué qu’Alger, Calcutta 10 fois plus. Dans cette ville indienne on brûle le charbon.

L’avantage en Algérie est que toutes les centrales électriques fonctionnent au gaz naturel qui est peu polluant par rapport au charbon qui est utilisé uniquement à Annaba dans la production de l’acier.

Le pétrole aussi n’est pas riche en soufre, nous n’avons pas de pollution riche en SO² qui donne des pluies acides.

Le problème qu’il y a et qui n’existe pas ailleurs, dans la pollution de l’air, c’est la pollution photochimique qui est due à la présence de l’ozone. Cette sorte de pollution est causée par la transformation de polluants primaires, des précurseurs chimiques, en espèces oxydantes sous l’effet des rayonnements solaires. «Si on diminue la pollution automobile, on aura automatiquement moins d’ozone. Comme nous sommes un pays chaud, nous aurons, pendant les périodes estivales, des taux élevés d’ozone», expliquent-t-ils.

Wassila Benhamed / Aps