L’Algérienne des eaux au chevet des malades cancéreux : Une initiative à encourager

Des actions de solidarité ont été initiées, hier matin, par les travailleurs de l’Algérienne des eaux d’Alger au profit des enfants hospitalisés au Centre Pierre-et-Marie-Curie, dans le cadre de la nouvelle année 2017, en leur apportant des denrées alimentaires, des équipements médicaux, des vêtements et des jouets.

Lors d’un point de presse, le coordinateur des activités de santé du CPMC, M. Nourredine Bitata, s’est félicité de cette «très bonne initiative à encourager». Il a expliqué qu’«afin de faire bénéficier tous les malades du centre, nous avons proposé à l’Algérienne des eaux du Centre d’acheter, en plus des denrées alimentaires, des matelas pneumatiques, des chaises roulantes, des joutes et des habits pour les enfants cancéreux». De son côté, le directeur régional de l’Algérienne des eaux d’Alger-Centre, Mourad Amroune, a indiqué que «les travailleurs ont décidé de s’organiser autour d’une intention particulièrement humanitaire, celle d’aider les personnes atteintes de cancer, et en particulier les enfants». Et d’ajouter : «Il y a des malades issus de différentes wilayas qui ne reçoivent pas de visites régulières. On a pu leur acheter certaines denrées (lait pour bébé, lingettes et tensiomètres…). À travers cette action, nous voulons aussi créer l’envie de cotisations chez les autres entreprises afin de faire de même et aider les malades.» Ce geste a été très apprécié par les enfants cancéreux qui avaient perdu tout sourire depuis belle lurette. On ne peut jamais assez mesurer l'importance d'une présence à leurs côtés, ne serait-ce que pour un petit moment. «Ces visites à ces enfants se doivent d'être multipliées régulièrement pour rendre heureux ces innocents», dira l'un des travailleurs. M. Amroune a donné l’exemple de Dar El-Sabr, une résidence bâtie dans la wilaya de Sétif et réservée aux malades cancéreux. «J’étais le premier vice-président d’une association dénommée El-Nour, à Sétif. Au bout de 12 ans, on a pu récolter 13 milliards de dinars pour construire cette structure. Aujourd’hui, il y a des malades qui viennent de toutes les wilayas du pays pour se soigner» a-t-il indiqué. Dans ce sens, M. Amroune a lancé un appel pour la création d’associations caritatives afin de venir en aide aux malades. Les travailleurs de l’Algérienne des eaux d’Alger, qui étaient présents sur place pour distribuer les dons, semblent heureux et déterminés à refaire l’initiative.

Les mamans des enfants malades ont, de leur côté, exprimé leur joie quand elles ont vu leurs enfants rire et jouer avec les travailleurs qui les ont accueillis à bras ouverts. Mme Nadia, maman d’un enfant malade venue de la wilaya de Tizi Ouzou, a remercié l’Algérienne des eaux et a déclaré que «le plus beau cadeau offert aux malades, c’est ce bon sourire qui sèche le mieux les larmes des malades et de leurs parents».

Wassila Benhamed