Culture-hebdo : activités variées

Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été essentiellement marqué par l'ouverture des Journées du film d'animation d'Alger "Djazanim", au-delà de plusieurs autres évènements liés à la littérature, le théâtre, les arts plastiques et à la musique.

Ouverture, jeudi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, des journées du film d'animation d'Alger "Djazanim", en présence du ministre de la Culture Azeddine Mihoubi.

Coup d'envoi, samedi des Journées du théâtre pour enfants au théâtre régional "Si Djillali-Benabdelhalim" de Mostaganem, en hommage au regretté comédien Mohammed Raouf Ikache, plus connu sous le nom artistique de "H'didouane".

Lancement, samedi par l'Association "Hassan El Hassani" pour la culture et les arts à Souk Ahras, d'une caravane culturelle qui sillonnera les communes de la ville, avec pour but d'encourager les jeunes à la lecture.

Ouverture, samedi à la maison de la culture M'barek- -El-Mili des Journées théâtrales de Mila, avec la pièce "Le huitième jour de la semaine", de la troupe théâtrale "Milev 86".

Coup d'envoi, samedi à la maison de la Culture Omar-Ousseddik à Jijel du 2e Salon national de la Calligraphie Arabe, avec la participation de 36 calligraphes venus de plusieurs villes du pays.

Ouverture, samedi à la maison de la culture Guenfoud-Hamlaoui à M'sila des Journées hivernales du théâtre pour enfants, avec la participation de troupes venues de Sétif, Bordj Bou-Arreridj et Djelfa.

Lancement samedi à Ghardaïa, de classes pédagogiques sur la thématique de "l'architecture et l'environnement oasien", mettant en valeur l'architecture ancestrale des cités du M'Zab.

Les artistes Hocine Souko, Ahmed Ziouzioua et Zouhir Benchaâbane, consacrés "meilleurs calligraphes" du 2e salon national de la calligraphie arabe, qui a pris fin dimanche à Jijel.

L'exposition "Patrimoine de Médéa" visant à découvrir l’un des trois beylik du Titteri, de la régence d’Alger, s'est ouverte dimanche au musée régional des Arts et des Traditions populaires de Médéa.

Lancement, lundi à Illizi de la 2e session des ateliers de traduction vers la langue amazighe.

Organisation lundi à Mostaganem de journées de formation à la pratique du 4e art, par l'Association "El Moudja" de théâtre, avec la participation de 48 stagiaires venus de 14 wilayas.

Ouverture lundi à M'sila de la rencontre nationale sur la chanson bédouine et la poésie populaire, avec la participation de plusieurs troupes folkloriques et poètes populaires, venus de 10 wilayas du pays.

Clôture lundi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh du 11e Festival de musique andalouse et des musiques anciennes (FestivAlgérie), avec l'hommage rendu par le ministre de la Culture Azeddine Mihoubi au monument de la chanson malouf Mohamed Tahar Fergani, disparu le 7 décembre dernier.

Coup d'envoi, mardi au Complexe culturel Mohamed- Boudiaf de Bordj Bou-Arreridj, des 2e Journées de musique andalouse, avec un concert animé par le chanteur constantinois du malouf Abbas Righi.

Organisation mardi à Mila, à la maison de la Culture Mbarek-El-Mili, par le commissariat du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem (Fnta), en collaboration avec les représentants des troupes amateurs de l’est du pays, d'une rencontre régionale, en préparation du 50e Fnta.

Les bibliothécaires de 35 wilayas du pays, participants au séminaire national "l'animation de lecture dans les bibliothèques, entre initiative et ouverture sur l'environnement", appellent mercredi à M'sila à mettre en place une nomenclature de toutes les activités soutenant le livre et la lecture.

Ouverture mercredi à l'Oasis rouge de Timimoune (Adrar) du 10e Festival national culturel d'Ahellil avec la participation de plusieurs troupes culturelles.

Coup d'envoi mercredi à la Bibliothèque centrale de la lecture publique Françoise-Louise dite Mabrouka-Belkacem d'El Tarf, du premier Salon national des arts plastiques, avec la participation d'artistes venus de 17 wilayas.

Création mercredi à Skikda de la Fondation Malek-Chebel (1953-2016) pour la culture et la connaissance, par le fils du penseur et essayiste récemment disparu.

Coup d'envoi, mercredi au théâtre régional Azzedine- Medjoubi des 12e Journées nationales du théâtre pour enfants d'Annaba.

Ouverture, mercredi à la Bibliothèque principale de Sidi Bel Abbès, d'une journée d'étude sur l'uniformisation des procédures techniques et réglementaires des bibliothèques, avec la participation d'universitaires, de chercheurs et cadres du secteur de la culture des wilayas de l'Ouest et du Centre du pays.

Concert de musique animé mercredi à Alger, à la Salle Ibn Zeydoun, par le groupe de musique "El Foukr R'Assembly", avec la participation du guitariste américain Colter Harper et du flûtiste burkinabé Adama Diarra.

Ouverture mercredi à l'Office Riadh El Feth (Oref) à Alger, par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda) d'un nouveau bureau de documentation et d'information, en vue de rapprocher l'Onda des artistes-créateurs.

Inauguration, vendredi au boulevard Krim-Belkacem à Alger, avec une installation alliant le pop-art et la poésie melhoun, d'un nouvel espace dédié aux arts et aux expositions picturales, baptisé "Le sous-marin".

Célébration vendredi à la salle Ibn Zeydoun à Alger des 30 années de carrière artistique du chanteur Abderrahmane Djelti qui a animé un concert devant un public nombreux.

Participation de l'Algérie aux côtés de 225 maisons d'Edition du monde aux 23e Journées culturelles du livre, prévues du 29 décembre au 7 janvier à Bahreïn, au Centre international des conférences et expositions. (APS)