Le Coin du copiste : Du passé faisons table rase

A l’heure où certains prêchent le rapprochement et le dialogue entre peuples de communautés religieuses différentes pour constituer un cercle de croyants guidés de par le monde par le seul critère de la foi, on assiste malheureusement depuis le nouveau siècle à un déchirement des plus sanglants entre musulmans et chrétiens avec une démarcation, pour ne pas dire haine, qui creuse le fossé un peu plus avec la recrudescence de la radicalisation à l’intérieur des pratiques, au point où il n’est plus possible de partager la même terre et de vivre comme dans certaines époques dans la tolérance et en bonne intelligence. Ce thème crucial occupe actuellement les esprits tourmentés par la peur que suscite ce regain de violence terroriste et inspire surtout les artistes, particulièrement les cinéastes, qui trouvent dans ce désolant phénomène, qui prend tous les traits d’une guerre de religions, matière à écrire des scénarios et à créer des fictions qui peuvent traiter, sans pour autant édulcorer la réalité, de la thématique et esquisser des solutions à même d’endiguer la violence meurtrière de quelques illuminés. Dans cette optique, la projection de Et maintenant, où on va ?, second film de la réalisatrice et actrice Nadia Labaki, prévue le 9 janvier prochain à l’Institut français d’Alger aux environs de 18 heures, vient à point nommé après bien sûr son passage au festival du film arabe d’Oran où le long métrage a remporté un prix, pour nous introduire dans cette thématique capitale, dans la mesure où l’art vient à la rescousse d’une triste réalité bien tangible. Cette nouvelle production, sortie en 2011, a été nominée au moins 15 fois à l’étranger et a reçu trois prix. C’est dire son succès populaire et la franche adhésion du public au synopsis. Ce dernier montre une procession de femmes musulmanes et chrétiennes qui ont perdu leurs époux et fils, des veuves habillées de noir ou portant le voile qui brandissent dans un cimetière la photo des disparus. Malgré leur appartenance religieuse différente, ce groupe de femmes se sentent liées dans la foi par le même deuil et drame d’une guerre aussi funeste qu’inutile. Aux moments les plus difficiles, ce groupe de femmes deviennent solidaires et se montrent déterminées à faire oublier à leur entourage respectif la tragédie sans nom qui emporte les leurs et à braver les menaces extérieures. Un bel exemple d’abnégation et une leçon d’humilité qui rejoint le message de paix et de réconciliation contenu dans toute religion.

L. Graba