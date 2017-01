Centre de loisirs scientifiques de Sidi Bel-Abbes : Plus de 7.000 titres exposés

L’exposition locale du livre, organisée depuis la semaine dernière au centre de loisirs scientifiques à Sidi Bel-Abbès, enregistre une affluence remarquable. Les stands drainent un grand nombre de visiteurs de différents âges, en cette période de vacances scolaires d’hiver, venus découvrir et acquérir des livres. Plus de 7.000 titres sont exposés dans divers domaines dont des encyclopédies, des dictionnaires en sciences économiques, des livres pour enfants, de culture générale, de philosophie, de psychologie, de botanique, d'art culinaire et autres livres religieux et littéraires, a indiqué le représentant de la maison d'édition "Dar El fikr", initiatrice de cette exposition, Abdennour Brahim, soulignant: "J'espère que tous ceux qui ont visité cette exposition ont trouvé ce qu’ils cherchaient." Il a cité, à titre d’exemple, les stands de livres religieux qui ont drainé la grande foule et ceux d’ouvrages de culture générale dont les titres attirent les intellectuels et lecteurs. Les livres pour enfants dont des contes ou d’enseignement de matières ont attiré aussi l’attention des visiteurs, notamment les élèves et leurs parents venus leur offrir des livres développant leur pensée surtout qu’ils sont cédés à des prix compétitifs. Des manuels didactiques sont proposés dans ces stands avec réduction des prix. La maison d’édition entend adapter les prix au pouvoir d’achat, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette exposition constitue une meilleure occasion de vente de livres pour enfants. Le visiteur de l'exposition trouve les stands très animés, une manière, pour les organisateurs, d'attirer un grand nombre d'enfants et les encourager à lire, a-t-on souligné. Initiée par "Dar El Fikr" en collaboration avec la direction de wilaya de la culture, cette exposition se poursuit jusqu’au 29 janvier en cours. (APS)