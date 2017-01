Appel à la création de la fondation "Dr Abou-El-Kacem-SAâdallah" (Colloque) : Un défenseur de la réforme sociale et religieuse

Les participants au 1er Colloque sur le "Dr Abou El-Kacem Saâdallah, à sa vie et ses œuvres", tenu samedi à El-Oued, ont appelé à la création d'une fondation pour l’histoire et la pensée du défunt.

A cette occasion, le président du Haut Conseil à la langue arabe, Salah Belaid, a affirmé que la future fondation aura pour mission prioritaire la mise en valeur du legs culturel et intellectuel et des contributions du défunt Dr Abou El-Kacem Saâdallah dans les domaines de l’histoire, la littérature et la poésie. Les participants à cette conférence, qui a eu pour cadre le centre culturel de la ville de Guemmar, ont évoqué, par ailleurs, le rôle grandiose du défunt dans l’écriture de l’Histoire de la glorieuse Guerre de libération nationale, d’une part, et la fondation d’une méthode ancrée dans la recherche scientifique, d’autre part. Le Dr Mohamed Saïd Aguieb, de l’Université d’El-Oued, a, dans son intervention, indiqué que "l’homme de lettres historien", comme nommé par ses pairs dans le monde arabe, est l’une des figures ayant contribué à l’écriture de l’Histoire de l’Algérie et ce, à travers son livre "le mouvement national algérien" et d’autres ouvrages servant de références académiques par excellence.

Pour sa part, le Dr Abderrahmane Torki, de l’Université d’El-Oued, a relevé que le défunt Abou El-Kacem Saâdallah a enrichi la bibliothèque algérienne d’un précieux référent historique.

Les participants ont, au terme de cette conférence d’une journée, initiée par la bibliothèque principale d’El-Oued, témoigné unanimement que le défunt était l’une des éminentes personnalités de la réforme sociale et religieuse, aussi bien en Algérie qu’au monde arabe. Né à Guemmar (wilaya d’El Oued), le 1er juillet 1930, le défunt a suivi des études à la Zitouna (Tunisie), entre 1947 et 1954. Il étudia le Coran, la religion, la langue arabe et le fikh.

Le Dr Abou El-Kacem Saâdallah publia ses premiers écrits dans la revue El-Bassaïr, organe de l’Association des Oulémas musulmans algériens. Il obtient un diplôme de magister en 1962 au Caire (Egypte) et un doctorat en histoire moderne et contemporaine en 1965 à l’Université du Minnesota (Etats-Unis). Il maîtrisait plusieurs langues outre l'arabe. (APS)