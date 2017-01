Angleterre : Arsenal s'accroche, Manchester City grand perdant

Arsenal, victorieux (2-0) de Crystal Palace dimanche, continue de s'accrocher en Premier League, troisième du classement à l'issue d'une 19e journée étalée sur trois jours qui a vu Manchester City perdre quasiment toute chance de titre. Devant, Chelsea avait maintenu son rythme infernal en dominant Stoke City

(4-2) samedi, et Liverpool conforté sa place de dauphin en s'offrant les Citizens de Pep Guardiola (1-0) pour conclure 2016. La formation d'Arsène Wenger a disposé (2-0) de Crystal Palace, dimanche à l'Emirates Stadium, et termine ainsi la phase aller en troisième position, mais à neuf points du leader Chelsea. Dans le premier derby londonien de dimanche, en début d'après-midi, Tottenham l'a emporté (4-1) à Watford. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont fait la différence dès la première période, "l'une de nos meilleures cette saison", s'est félicité l'entraîneur argentin. Kane et Alli ont inscrit un doublé chacun. Tottenham se repositionne ainsi au quatrième rang, à seulement un point du podium, une première depuis le mois d'octobre, quand la trêve internationale l'avait coupé dans son élan (sept matches sans victoire en championnat et en coupes). Seulement quarante-cinq heures après son succès samedi devant Manchester City (1-0), qui a conclu la meilleure première partie de saison du club en Premier League (43 points), Liverpool rejoue dès lundi, à Sunderland, à l'occasion de la 20e journée qui démarre déjà.

Tottenham atomise Watford

Tottenham l'a emporté (4-1) à Watford dans le premier derby londonien de la 19e journée de Premier League, et s'installe temporairement sur la 3e marche du podium en attendant le match entre Arsenal et Crystal Palace prévu un peu plus tard dans l'après-midi. Tottenham repasse ainsi dans le Top 4, potentiellement qualificatif pour la Ligue des champions et avec 39 points chipe même la 3e place à Manchester City au goal average. Une première depuis le mois d'octobre. Cette quatrième victoire de suite est idéale avant de recevoir le leader Chelsea, mercredi soir, pour la confrontation des deux meilleures défenses (respectivement 14 et 13 buts encaissés). Les hommes de Mauricio Pochettino auront l'occasion de mettre fin à l'incroyable série de Chelsea qui reste sur 13 victoires d'affilée, et peut établir un record en Angleterre en cas de 14e succès de rang. Cette série confirme que les Spurs ont retrouvé la dynamique du début de saison où ils avaient longtemps tutoyé le sommet du championnat avant d'être coupés dans leur élan par la trêve internationale (sept matches sans victoire, toutes compétitions confondues). Ce succès est toutefois à relativiser par la vague de blessures qui a privé l'entraîneur de Watford, Walter Mazzarri, d'une demi-douzaine de joueurs (notamment Behrami, Janmaat, Mariappa, Pereyra, Success, Britos et Okaka). Mais l'Italien devra trouver d'autres explications à la spirale de défaites qui s'est enclenchée au milieu de l'automne

—six en neuf matches— après un début de saison honorable. Alors que le Mercato est ouvert, le secteur défensif constitue une urgence, Watford étant la 17e plus mauvaise défense de Premier League. Tottenham n'a eu besoin que d'une vingtaine de minutes pour prendre la mesure d'un adversaire travailleur au milieu mais faible dans les zones de vérité