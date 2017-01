Atlanta met fin à la guigne face à San Antonio

Pour la première fois depuis 2010, Atlanta a battu San Antonio (114 à 112), après prolongation, grâce aux 29 points de Tim Hardaway Junior. Après onze défaites consécutives, les Hawks sont venus à bout des Spurs et leur ont infligé leur troisième défaite de la saison à l'extérieur. Pour ce match, Gregg Popovich avait pourtant récupéré Kawhi Leonard, mais le meilleur marqueur des Spurs, malade les jours précédents, n'était manifestement pas encore à 100%. Il a marqué 13 points avec une adresse en berne (3 sur 12) et a manqué à deux reprises le panier de la victoire, en fin de temps réglementaire, puis à la dernière seconde de la prolongation. Hardaway a de son côté été décisif avec ses 29 points et son 11/13 au tir: il a égalisé à trois secondes de la sirène pour arracher la prolongation, puis a marqué neuf points, dont un lancer franc synonyme de victoire. Paul Millsap a inscrit 32 points, record personnel de la saison, tandis que pour les Spurs, LaMarcus Aldridge et Tony Parker ont marqué respectivement 27 et 22 points. San Antonio, qui venait d'enchaîner quatre victoires de suite, reste 2e de la conférence Ouest malgré cette septième défaite de la saison, pour 27 victoires, tandis qu'Atlanta a consolidé avec une troisième victoire consécutive, la 18e de la saison, sa

5e place de la conférence Est.