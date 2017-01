Handball/Mondial 2017/Tunisie : 18 joueurs convoqués pour la dernière étape de préparation

L'entraîneur de la sélection tunisienne de handball, Hafedh Zouabi, a convoqué 18 joueurs pour la dernière étape de préparation, en vue du championnat du monde qui sera organisé en France du 11 au 19 janvier. Au terme de la dernière phase de préparation qui débutera lundi et se poursuivra jusqu'au dimanche 8 janvier, le sélectionneur communiquera la liste des 16 joueurs retenus pour le mondial. Les joueurs effectueront un premier stage à Hammamet, du 2 au 4 janvier, avant un déplacement en Croatie, du 5 au 9, ponctué par deux matches amicaux face à la sélection Croate le 7 et celle du Monténégro, le 8 janvier.

La sélection tunisienne regagnera après Tunis où elle effectuera un rassemblement le 10 janvier avant de se rendre le lendemain en France. La Tunisie évoluera dans le groupe B, domicilié à Metz, avec l'Espagne, la Slovénie, la Macédoine, l'Islande et l'Angola. Les coéquipiers de Wael Jallouz viennent d'effectuer un stage de préparation en Espagne du 26 au 30 décembre au cours duquel ils ont disputé deux matches amicaux face à la sélection du Pays Basque remportés respectivement 28 à 25 et 24 à 21. Le sept tunisien avait entamé sa préparation pour le Mondial en livrant deux premières rencontres amicales les 12 et 14 décembre à Sfax et Jammel. Lors du premier match, les Tunisiens ont été battus 19 24 avant de faire match nul lors du second test (28-28).