Cyclisme - GTAC-2017 : La FAC compte sur le soutien du MJS

À l’occasion de l’édition 2017 du GTAC, le Président de la République parrainera encore une fois cette importante manifestation sportive nationale ; preuve qu’il continue à accorder un grand intérêt au sport national. La décision a été prise et a été communiquée à qui de droit, mercredi passé. En plus de son aspect sportif et le beau spectacle qu’il offre à la population, le Grand Tour d’Algérie Cycliste représente aussi une opportunité pour la promotion de la culture et du tourisme algériens, à travers les différentes régions qui accueillent la compétition. D’autant plus, que la compétition est ouverte aussi aux équipes étrangères qui sont de plus en plus intéressées à venir prendre part au Tour qui s’est construit au fil des éditions.

La date du coup d’envoi du Grand Tour d’Algérie Cycliste 2017 (GTAC-2017) approche. Chaque année, il est programmé du 4 au 28 mars. Le coup de départ pour la grande aventure qui dure 25 jours, avec dix épreuves au programme, sera ainsi donné dans deux mois. Plusieurs régions du pays seront sillonnées et dans chacune d’elles, la population est habituée à venir nombreuse assister au passage des coureurs qui constitue un moment de joie intense pour les amateurs du Tour, les passionnés de vélo et surtout les enfants qui attend chaque année impatiemment le passage des cyclistes et de la caravane du Tour dans leur ville ou petit patelin. Au vu de l’importance qu’à pris le GTAC organisé par la Fédération algérienne de cyclisme avec son partenaire NSO (Nord Sud Organisation) chargé de l’organisation du Tour, parrainé par le Président de la République, de sensibles améliorations sont logiquement

attendues à chaque nouvelle édition par les amoureux de la petite reine. Désormais, le GTAC est entré dans les traditions. C’est un évènement très attendu par les amateurs de la discipline ainsi que par la population, à travers les moindre recoins du parcours préconisé pour chaque étape du Tour.

Le MJS pour sa part, accorde une important particulière à cette manifestation sportive qui fait partie désormais des évènements sportifs de l’année en Algérie, vu notamment le rôle qui lui est imparti, et ce, à travers une facilitation des procédures administratives et autres aspects liés à l’organisation d’un évènement de cette ampleur. La mobilisation de l’ensemble des ressources pour permettre au GTAC de se dérouler dans les meilleures conditions est nécessaire, surtout que le parrainage du Président de la République suppose que tous les moyens soient mis en œuvre pour la réussite de l’édition 2017, celle-ci, comme celles passées qui ont connu des progrès, d’année en année.

La FAC, accompagnée de NSO, saura-t-elle encore une fois relever le défi et réussir un super GTAC ? La contribution du MJS est incontournable dans l’accompagnement de la Fédération algérienne de cyclisme, au diapason de ce qu’exige un rendez-vous d’une telle ampleur. Les deux instances (Tutelle et Fédération) sont tenues d’unir leurs forces dans ce sens. Selon nos informations, un sérieux retard est déjà accusé dans la préparation du GTAC à cause de problèmes auxquels

fait face la FAC, qui entravent sérieusement le programme et planning. Il y aurait comme un blocage au niveau de la tutelle qui empêcherait la Fédération d’avancer dans les préparatifs. Côté coureurs, chacun est tenu de jouer son rôle pour que le GTAC-2017 soit à la hauteur des attentes de tous. Gageons que le défi sera à nouveau relevé et des solutions trouvées rapidement.

Mohamed-Amine Azzouz