World Séries Boxing : Morocco Atlas Lions, seule franchise africaine présente à la 7e édition

"Morocco Atlas Lions" est la seule franchise africaine présente lors de la 7e saison de la World Séries Boxing (WSB), une compétition semi-professionnelle lancée en 2010 par l'Association internationale de boxe (AIBA). Les Marocains feront leur entrée en lice le 10 février prochain en accueillant la franchise française "France Fighting Roosters", selon le nouveau calendrier du circuit de l'AIBA. L'autre combat du groupe B se jouera le même jour entre "Italie Hunder" et les "British LionHearts". Le groupe A, qui ouvrira les combats de la nouvelle année le 3 février, se compose d'"Argentina Condors", "Colombia Boxing Team", "Cuba Domadores" et "Caciques Venezuela". Le 3e et dernier groupe C regroupe "Russian Boxing Team", "Astana Arlans Kazakhstan", "Chian Dragons" et "Uzbek Tigers". Ayant été présente lors des cinq premières édition de cette compétition, la franchise algérienne de boxe "Faucons du désert" a déclaré forfait pour cette saison après avoir manqué celle de l'année passée. Après 12 journées, les 1er, 2e et deux meilleurs 3e des trois poules (A, B et C) iront en quart de finale. La WSB est une compétition lancée en 2010 par l'AIBA qui met en lice des équipes, appelées franchises, réparties dans quatre conférences continentales : Amérique, Asie, Afrique et Europe.