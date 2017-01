CRB : Hamia et Lemhane signent, Saâyoud se rapproche.

Le CRB compte bien jouer aux gros bras durant ce Mercato. Discret jusqu'ici au sujet des postes à pourvoir, le club belouizdadis, qui a retrouvé de l'élan depuis l'arrivée de Badou Zaki, a frappé un gros coup dimanche soir en signant avec deux joueurs, dont l’un est courtisé par la plupart des ténors de la Ligue-1 Mobilis.

En effet, le CRB a réussi à déboucher Hamia, meilleur buteur de la Ligue-1 Mobilis durant la phase aller de l'O Médéa. L'attaquant a été reçu dans la soirée de dimanche à lundi, dans le bureau des dirigeants, en compagnie de son coéquipier, Lemhnae, pour négocier leur arrivée au Chabab. L'ancien milieu de terrain de la JSK était le premier à être tombé d'accord sur les modalités de son transfert et a signé dans la foulée pour deux saisons et demie. Pour sa part, Hamia négociait encore quelques derniers détails, notamment le montant de son salaire avant de s'engager, lui aussi, pour deux saisons et demie. Après Naâmani et Salhi l'été dernier, le CRB a incontestablement gagné un gros lot en faisant signer Hamia, désiré par le MCA, l'USMA, la JSK et l'ESS.

Sur le principe, Amir Saâyoud, pas très utilisé à l'USMA, devait lui aussi s'engager hier. À l'opposée, le CRB a accepté le départ de Mohamed Derrag, qui s'est entendu de son côté avec Omar Ghrib pour retourner au MCA.

Amar Benrabah