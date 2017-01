Ligue-1 : Le leader se prépare à Benidorm

Comme il est de coutume désormais, le MCA se préparera conformément à la convention avec son équipementier, Joma, en Espagne, plus précisément à Benidorm.

Cette opération date depuis déjà cinq bonnes années ; les dirigeants du doyen des clubs algériens préfèrent la destination espagnole pour peaufiner sa préparation durant la trêve hivernale. Comme on le sait, notre championnat national de Ligue-1 est à l’arrêt depuis le 23 décembre de l’année passée, et la reprise est prévue pour le 13 janvier de la nouvelle année. C’est à dire à deux jours avant le début de la CAN prévu le 15 du même mois. Les nôtres seront opposés aux Zimbabwéens, un adversaire pas du tout facile. Ceci dit, les Mouloudéens ont quitté le territoire national, hier lundi, avec une délégation de 35 personnes. Tous les joueurs qui avaient animé la phase aller sont du voyage, sauf Seddiki et Boucherit qui ont été libérés par le club. Certes, on a annoncé l’arrivée du jeune prodige du PAC, Mansouri, mais cela n’a pas encore été officialisé : le jeune n’a pas encore signé en raison de problèmes liés aux négociations d’ordre financier avec Kheireddine Zertch, le président du PAC, qui est en train de renchérir alors qu’il s’agit d’un jeune joueur. Le MCA, qui a remporté haut la main le titre honorifique de champion d’automne avec deux points d’avance sur le MCO et quatre sur le MCA, son grand rival, compte réussir une très bonne préparation afin de mettre tous les atouts de son côté pour terminer la présente saison en apothéose. Au cours de leur séjour en Espagne, où ils y resteront jusqu’au 10 du mois en cours, l’équipe jouera normalement deux matches amicaux ; tout est en fonction de la disponibilité des sparring-partners. Toujours est-il, on a annoncé une équipe chinoise et allemande de Shalke 04 où évolue notre compatriote, Bentaleb qui sera avec le groupe de l’équipe nationale qui a entamé son stage à Sidi Moussa en vue de la CAN 2017 au Gabon (15 janvier - 05 février 2017). Il est certain que ce sera l’occasion pour Kamel Mouassa de passer en revue tous ses éléments, et notamment ceux qui n’avaient pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu à l’instar d’Aouedj, Seguer, Derrardja, Djaâmouni… À noter que le gardien de but du MCA, Farid Chaâl, n’est pas du voyage non plus du fait qu’il est avec l’EN Militaire. Ce stage va certainement permettre aux Mouloudéens de bien se préparer en vue de la phase retour qui ne s’annonce pas facile du fait qu’ils enchaîneront avec un match «at home» contre la JSK, puis un derby contre l’USMH et un déplacement à Batna pour y affronter le CAB local. Puis, ils retrouveront le 5-Juillet dans une confrontation derby avec le NAHD, une équipe qui s’est renforcée en conséquence. Par conséquent, une très bonne préparation est plus que nécessaire, surtout que le MCA sera attendu au tournant. C’est vrai que la Sonatrach vient d’accepter de libérer l’argent pour le club, ce qui ne peut que l’aider d’une manière évidente à continuer sur sa lancée, surtout que certains joueurs —pour ne pas dire l’ensemble— n’ont pas étépayés. Les observateurs sont unanimes pour dire que si le MCA arrive à surmonter les querelles intestines, il peut aisément l’emporter, et ce, sur plusieurs tableaux du fait qu’il débutera la coupe de la CAF durant le mois de février prochain contre une équipe ghanéenne peu connue sur le plan africain.

En coupe d’Algérie, il est qualifié pour les quarts de finale dont le tirage au sort de ce tour est prévu le 08 janvier au siège de la télévision algérienne. Les Mouloudéens espèrent réussir une très bonne saison sous la houlette de Kamel Mouassa qui est, jusqu’ici, en train de faire du très bon travail.

Hamid Gharbi