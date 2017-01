À l'occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite le président provisoire d’Haïti, M. Raul Castro Ruz, le Président Mahmoud Abbas et son homologue soudanais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président à titre provisoire de la République de Haïti, Jocelerme Privert, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à travailler pour le renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. «Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple de Haïti», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «C'est aussi l'opportunité pour moi de vous renouveler ma disponibilité à travailler, avec vous, pour le renforcement des relations entre nos deux pays dans tous les domaines», a ajouté le Chef de l'État.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raul Castro Ruz, dans lequel il lui a fait part de sa satisfaction quant à la qualité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent les deux pays. «Au moment où votre pays célèbre le 58e anniversaire du triomphe de sa glorieuse Révolution, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple cubain ami», a écrit le Président de la République dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous faire part de ma satisfaction quant à la qualité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays amis et vous réitérer ma pleine volonté et ma disponibilité à continuer à œuvrer, avec vous, à leur approfondissement et à leur raffermissement», a ajouté le Chef de l'État.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à l'occasion du 52e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er janvier. «Il me plaît, au moment où le valeureux peuple palestinien célèbre le 52e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er janvier, de vous adresser ainsi qu'à tous les enfants du peuple palestinien frère, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de faire triompher le peuple palestinien frère dans sa cause juste», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «En me joignant fièrement à vous pour la célébration de cet évènement qui nous est si précieux, je tiens à saluer le courage et l'héroïsme du peuple palestinien dans sa lutte pour la défense de sa patrie et ses symboles sacrés, ainsi que sa constance pour le recouvrement de ses droits nationaux spoliés», a ajouté le Chef de l'État. Le Président Bouteflika a réaffirmé «le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans son combat pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et l'établissement de l'État palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale».



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à son homologue soudanais, Omar Hassan Ahmed El-Bachir, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de son pays. «Il me plaît, au moment où le peuple soudanais frère célèbre le 61e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple soudanais frère, sous votre sage direction», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma détermination à continuer d'œuvrer avec vous au renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, au mieux des intérêts communs des deux peuples frères», a ajouté le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette occasion également pour vous réaffirmer notre ferme conviction que le Soudan dispose, grâce à l'unité et la solidarité de tous ses enfants, des capacités et des moyens à même de lui permettre de relever tous les défis et de poursuivre sa marche triomphante vers un avenir meilleur», a conclu le Président Bouteflika.