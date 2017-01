Commentaire : Rentabilité sportive

Un centre de formation des jeunes talents, fraîchement réceptionné, et un autre à vocation régionale sont en cours d’achèvement à Sidi Bel-Abbès. Ils s’ajoutent à ceux déjà fonctionnels dans d’autres régions du pays. Le secteur dispose aujourd’hui d’espaces de musculation, de jeux et de récupération fortement équipés pour la préparation de l’élite. L’effort de l’État reste conséquent pour songer désormais à un renversement de la situation, c'est-à-dire rendre attractive la destination nationale grâce à un travail de marketing pour l’exploitation rationnelle des infrastructures et leur rentabilisation, surtout par les temps qui courent où les notions économiques doivent impérativement primer sur toute considération et guider tout acte de gestion. Et un ton était donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, lors de ses visites d’inspection et de travail à travers plusieurs wilayas, qui aborde avec fermeté et rigueur les volets du rendement et de la rentabilité du secteur, incitant les gestionnaires à se conformer aux clauses économiques pour le développement d’un sens du marketing et la valorisation des investissements. Une obligation des résultats est tacitement signifiée à ces responsables d’infrastructures sommés de mettre en évidence les services et commodités susceptibles d’être assurés et de se rapprocher, pourquoi pas, des clubs et fédérations pour exposer leurs capacités d’accueil et produits à exposer ou à vendre. Un travail de proximité est à réaliser pour la sensibilisation du monde sportif autour des meilleures conditions qu’offrent ces nouvelles installations.

Noble est le défi à relever par ces gestionnaires qui doivent faire preuve d’initiative et étaler leur savoir-faire pour animer leurs centres et participer à une professionnalisation authentique du secteur. Ils sont en possession de tous les arguments fournis au titre d’un élan national d’équipement, certainement jamais égalé, pour, entre autres, prendre en charge les besoins d’épanouissement et de prospérité d’une jeunesse en quête d’encadrement et d’orientation.

Effectivement, des efforts conséquents en direction de ce secteur ont été consentis et traduits par la construction d’imposants ouvrages faisant aujourd’hui la fierté de l’Algérie. Terrains de proximité, piscines, complexes sportifs, centres de formation et de récupération, espaces de promotion des jeunes talents. On ne peut occulter cette remise à niveau opérée pour interpeller la conscience collective et amener les acteurs et partenaires à s’inscrire dans la vision des performances. Par le travail, l’effort et la persévérance, ou encore une véritable implication dans le processus engagé, rien ne semble impossible pour matérialiser, d’abord, ces notions de rationalité et de rentabilité de ces dizaines d’infrastructures, et favoriser à la fois l’émergence d’athlètes de performance et l’amélioration d’un niveau de pratique.

A. Bellaha