Etiquetage des produits importés : Autorisé en langue arabe

L'étiquetage obligatoire en langue arabe des produits importés est désormais officiellement permis en Algérie, afin d'aider à débloquer plus rapidement les conteneurs bloqués aux ports pour raisons d'étiquetage, sauf pour les produits alimentaires préemballés périssables, selon une instruction du ministre du Commerce, Bakhti Belaïb, adressée aux directeurs du commerce de wilayas. Publiée sur le site web du ministère, l'instruction a pour objet de permettre aux opérateurs économiques de réaliser l'étiquetage en langue arabe sur le territoire national au niveau de leurs locaux ou dans les installations spécialisées d'une entreprise tierce.

« Ces mesures entrent dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans son aspect lié au commerce frontalier, la facilitation des formalités et procédures administratives de contrôle aux frontières, ainsi que la réduction des coûts à l'importation, l'avènement d'une instruction ministérielle sous le n°714 du 26/12/2016 relative à l'étiquetage en langue arabe des produits importés », lit-on. Cette mesure vise, en effet, à réduire les coûts à l'importation, à développer un nouveau segment d'activité sur le marché national (société de marquage, codage et étiquetage industriel) et de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, selon la même publication. On apprend aussi que la non- application de cette mesure entraîne le renvoi de la marchandise vers le pays expéditeur, une situation engendrant un coût en devises qui pèse sur l'économie nationale. L'étiquetage en langue arabe des produits importés, obligatoire depuis 2009, était réalisé dans le pays de l'exportateur. Selon la nouvelle instruction, l'opérateur procède à l'étiquetage des mentions obligatoires, en langue arabe, sur une surface libre de l'emballage du produit et ce, par un procédé admis en la matière de manière visible, lisible et indélébile. Pour rappel , ces mentions obligatoires doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur.

Les produits concernés par cette mesure feront l'objet d'une admission sur le territoire national en vue de leur étiquetage, un procès-verbal de retrait temporaire est établi par l'inspection aux frontières et ce, sur la base d'un engagement de l'importateur, qui sera joint au dossier de demande d'admission. Ces opérations doivent être réalisées dans un délai d'un mois à compter de la date de notification et de l'autorisation d'admission et du procès-verbal de retrait temporaire du produit. Ce délai peut être prorogé de 15 jours par le directeur de wilaya du Commerce territorialement compétent. Dès la fin de l'opération d'étiquetage, une autorisation de libre disposition du produit est délivrée à l'importateur par les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes concernés. Les dispositions de cette instruction ne s'appliquent pas aux produits alimentaires préemballés périssables.

L’instruction avertit, tout de même, qu’ « en tout état de cause, ce procédé ne doit en aucun cas altérer la qualité intrinsèque du produit ». Il y a lieu de dire que plus de 80% de la marchandise bloquée au niveau des ports le sont pour des problèmes liés à l'étiquetage en arabe qui est une opération réalisée, jusqu'à maintenant, dans le pays de l'exportateur. L'autre conséquence pénalisante est que le blocage des marchandises dans les ports, pour non-conformité liée à l'absence d'étiquetage en arabe, provoque souvent des surestaries du fait que l'importateur doit renvoyer la marchandise vers l'expéditeur pour défaut d'étiquetage dans la langue nationale, a expliqué le ministre qui a relevé que cette situation engendre, donc, un coût en devises qui pèse sur l'économie nationale.

Sarah A. Benali Cherif /APS