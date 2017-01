Éphémérides 2016 : Actualité chargée

La rubrique Economie d’El Moudjahid vous propose une rétrospective des événements majeurs de l’année écoulée. Riche en rebondissements, elle a été marquée une fois de plus par l’actualité pétrolière et financière, mais aussi par les autres secteurs de l’économie et une légère amélioration de l’industrie. Pays concerné par le marché pétrolier, touché par la crise à un degré moindre, l’Algérie a joué un rôle majeur pour convaincre les pays producteurs et non producteurs de pétrole d’une réduction de la production, chose qui s’est réalisée, lors de la réunion Opep d’Alger, qualifiée de grand succès, notamment par les médias internationaux. Notre journal, à l’instar des autres médias nationaux a largement fait écho du lancement du premier emprunt d’Etat, dédié à l’investissement et consacré à l’amélioration de l’état de santé économique de notre pays.

Le baromètre de la monnaie en matière de change, se trouve en 2016, une des plus singulière depuis ces dernières années, à son plus bas. Au cours de l’année écoulée, le gouvernement et les citoyens n'ont que le mot «économie» à la bouche. Or, ce n'est qu'en présentant une vision dynamique de l'avenir économique du pays, que le gouvernement à tenter de faire accepter aux citoyens des mesures pour changer quelque peu notre train de vie, sans toutefois remettre en cause les acquis sociaux, comme cela a été recommandé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Bref, l’actualité économique et monétaire très chargée, est restée trop consensuelle, notamment dans le cadre du nouveau modèle de développement économique, pour dégager de nouvelles tendances et susciter un réel intérêt.

Farid Bouyahia

19e RÉUNION TRIPARTITE

« Le pays est stable, souverain maître de la décision politique et économique »

Les travaux de la 19e rencontre tripartite, qui devait réunir les membres du gouvernement, les dirigeants de l’UGTA, les responsables des organisations patronales et les walis, se sont tenus, hier, dans un climat de sérénité. Cette réunion, présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a d’une part permis aux participants d’examiner dans le détail le nouveau modèle de croissance économique qui préfigure les contours et les piliers sur lesquels reposerait désormais le développement de l’économie algérienne, notamment au cours des périodes allant de 2016 à 2019 et au delà, c’est-à-dire à l’horizon 2030. Il était également question de la révision du système national de retraite. D’autre part, et compte tenu des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relatives au Pacte économique et social signé en 2014, il a été procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de ce Pacte. Les participants à la tripartite ont également étudié les voies et moyens à mettre en œuvre à l’effet d’améliorer l’investissement, le développement de l’entreprise nationale et la promotion de l’emploi, qui constituent dorénavant la pierre angulaire du programme économique.

Code de l’investissement

Des avantages pour les entreprises



Les avantages communs au titre de la phase de réalisation du projet concernent l’exonération de droits de douane pour les biens et services importés, et entrant directement dans la réalisation de l'investissement, la franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement, l’exemption du droit de mutation et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné, l’exemption des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d'investissement (cet avantage s'applique pour la durée minimale de la concession consentie), l’abattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l'investissement, l’exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement sur une période de 10 ans, l’exonération des droits d'enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital. Au titre de la phase d'exploitation, après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux, sur une durée de 3 ans, figurent une série de mesures.

Industrie

Relance des filières stratégiques



L'année 2016 a été marquée par une véritable relance du secteur industriel, portée notamment par des filières stratégiques qui devraient contribuer à la diversification de l'économie, une priorité absolue des pouvoirs publics. Les filières automobile, du ciment et des mines ont été les principaux secteurs ayant connu un certain dynamisme couplé à l'amélioration et la modernisation du cadre juridique régissant l'investissement. Dans le cadre de sa politique des filières, visant à bâtir le tissu industriel autour de branches productives et structurantes, l'Algérie mise, entre autres, sur la filière mécanique et automobile en créant une plateforme de production et de sous-traitance permettant de réduire les importations, d'une part, et de créer de la richesse et des postes d'emplois d'autre part.

Automobile

Impulsion du secteur

Après la relance de la filière mécanique à travers des projets de fabrication de camions, de bus et de tracteurs, c'est la branche automobile qui a enregistré en 2016 des avancées dans le sillage de la réduction des importations des véhicules et l'obligation faite aux concessionnaires de lancer des activités industrielles ou semi-industrielles avant 2017. Des mesures-phares qui ont donné un coup d'accélérateur pour la mise en place d'usines d'assemblage et de montage de véhicules. Deux ans après l'inauguration de l'usine de Renault Algérie en 2014 à Oued Tlelat (Oran), une usine d'assemblage et de montage de véhicules de la marque Hyundai est entrée en production en octobre dernier à Tiaret. Fruit d'un partenariat entre le constructeur automobile sud-coréen Hyundai et le groupe privé Tahkout, cette usine prévoit de produire 60.000 unités durant la première année avant d'atteindre les 100.000 unités par an. Une autre usine de la marque Volkswagen sera également réalisée après la signature en novembre dernier d'un accord entre ce constructeur allemand et le groupe privé Sovac. L'entrée en production de cette future usine est prévue pour juin 2017. Pour cette filière, le ministère de l'Industrie a reçu une dizaine de dossiers de la part de concessionnaires pour des projets similaires. En développant ce créneau qui appelle, cependant à augmenter le taux d'intégration, l'Algérie prévoit de produire quelque 500.000 unités tous types confondus à partir de 2019, une quantité susceptible de permettre de réduire davantage les importations de véhicules et d'exporter une partie de la production.

L’OPEP DÉCIDE DE LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION LORS DE LA REUNION D’ALGER

UN GRAND PAS

La réunion informelle de l'OPEP d'Alger a décidé de réduire la production à un niveau oscillant entre 32,5 mbj et 33 mbj, a déclaré à l'APS une source proche de la délégation algérienne. «Je tiens à remercier le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui nous a accordé cette opportunité (...) pour parvenir à ces résultats historiques», a soutenu le président de cette organisation pétrolière, Mohamed Bin Saleh Al Sadda (Qatar), lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, et le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Sanusi Barkindo, à l'issue d'une réunion qui a duré plus de 6 heures. «Grâce à une excellente concertation et compréhension entre les membres de l'OPEP, nous sommes parvenus (...) à cibler une réduction à un niveau allant entre 32,5 millions de barils par jour (mbj) et 33 mbj, et nous nous sommes mis d'accord de mettre en place un comité technique pour étudier les mécanismes de partage des quotas» entre les membres de l'organisation, a précisé le ministre qatari du Pétrole.

RETRAITE

Départ à 60 ans

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé qu’il a été convenu entre les partenaires de la tripartite de fixer l’âge de départ à la retraite à 60 ans. Lors de la séance de clôture de la tripartite (gouvernement-centrale syndicale-organisations patronales), M. Sellal a annoncé un nouveau projet de loi modifiant l’ordonnance 97-13 instituant le départ à la retraite sans condition d’âge. Une commission sera mise sur pied pour élaborer ce projet de loi qui fixe l’âge de départ à la retraite à 60 ans par souci d’équité et de préservation des capacités de la Caisse nationale des retraites.



NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE RÉNOVATION de la gouvernance

Le gouvernement engagera, à travers le nouveau modèle économique de croissance, une transition marquée par une adéquation des politiques publiques et sectorielles et une rénovation de la gouvernance économique, indique le communiqué final de la réunion de la tripartite tenue hier à Alger. "Le gouvernement engagera une transition durant laquelle une adéquation des politiques publiques et sectorielles, une rénovation de la gouvernance économique et l'émergence de facteurs de marché qui permettront de mettre en place une économie où la forte dépendance aux hydrocarbures et la dépense publique seront réduites graduellement", indique le document sanctionnant les travaux de la 19e tripartite (Gouvernement-UGTA-Patronat) tenue sous la présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Le FRR S'EPUISE

L’endettement extérieur une option

La multiplication des actions de réformes, engagées par le gouvernement et la Banque centrale, se présente comme une solution urgente à la détérioration de la situation des finances publiques en 2016, une année qui aura sans doute enregistré les contre-performances financières les plus marquantes: chute des réserves de change qui devraient clôturer à 117 milliards de dollars à fin 2016 (contre près de 180 milliards de dollars à fin 2014), une inflation autour de 6%, une monnaie dépréciée, un déficit de Trésor de 1.770 mds DA au 1er semestre mais surtout un Fonds de régulation des recettes (FRR) en voie d'épuisement. Ce fonds d'épargne publique a atteint en 2016, et pour la première fois depuis sa création, le solde minimum légal autorisé par la loi, soit 740 mds de DA, suite aux prélèvements destinés à couvrir le déficit budgétaire du premier semestre de l'année. Mais pour permettre de couvrir le reste du déficit budgétaire, évalué à plus de 2.450 mds de DA pour toute l'année 2016, la loi de finances de 2017, a supprimé le seuil minimum du FRR afin de permettre de puiser sur toutes ses disponibilités.

Emprunt obligataire de L’Etat

Lancement officiel le 17 avril

L'emprunt obligataire de l'Etat a été lancé effectivement le 17 avril. Les souscriptions à cette opération sont ouvertes à la fois aux particuliers et aux entreprises, à travers près de 4.300 points habilités qui sont composés des agences bancaires et postales, des succursales de la Banque d'Algérie et des trésoreries principales, centrales et de wilaya, a fait savoir le ministre lors d'une conférence de presse consacrée à cette opération financière. Baptisé "Emprunt national pour la croissance économique" (ENCE), ce dispositif vise, la "mobilisation des ressources disponibles et endormies dans les tiroirs" pour le financement des projets d'investissements et économiques de l'Etat. La souscription est proposée sous deux formes : titre nominatif ou au porteur (anonyme). Quant au mode de paiement, il est effectué selon le choix du souscripteur: par chèque, cash ou par virement, a encore précisé le ministre. S'agissant de la durée de souscription, elle est fixée à 6 mois et l'Etat pourra clôturer l'opération une fois que les souscriptions atteignent le montant plafond escompté. Les obligations sont d'une valeur de 50.000 DA chacune et assorties de deux taux d'intérêts fixés en fonction du délai de remboursement : les obligations de 3 ans avec un taux d'intérêt de 5% et celles de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%.

Nouveau port d’El Hamdania

Un grand projet

L’Algérie a lancé en 2016 le plus grand projet depuis l’indépendance du pays. Il s’agit d’un nouveau Port commercial de la région centre du pays, situé entre les villes de Cherchell (Tipaza) et de Ténès (Chlef). L’Algérie et la Chine ont signé le contrat de 3,3 milliards de dollars américains pour construire et exploiter ce nouveau port de transbordement. Selon l’accord, les deux parties vont créer une société de consortium pour construire le port, à environ 60 km à l’ouest de la capitale Alger. La Création de la société devrait finaliser plus tard dans Mars 2016, avec l’approbation du Conseil des participations étatiques (CPE) et la signature de son pacte d’actionnariat. Pour rappel, le Conseil des ministres a validé, le 30 décembre dernier, la réalisation du projet du nouveau port prévu sur le site d’El Hamdania à l’est de Cherchell (wilaya de Tipasa). Il sera construit en eau profonde, avec 20 mètres de tirant d’eau (hauteur de la partie immergée du bateau). Comme nous l’avons déjà rapporté dans ces mêmes colonnes ce port qui disposera de 23 quais, aura la capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs par année, l’équivalent de 26 millions de tonnes de marchandises pour la même durée.

Carburants

Les prix à la pompe applicables depuis hier

Les prix à la pompe des carburants Toutes taxes comprises (TTC) tels que fixés par l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) en application de la loi de finances 2017 seront comme suit à partir du 1er janvier 2017 :- Essence normale : 32,69 DA/litre - Essence super : 35,72 DA/litre - Essence sans plomb : 35,33 DA/litre - Gas-oil : 20,42 DA/litre - GPL-carburant : 9 DA (inchangé). Dans son communiqué portant notification des prix à la pompe des carburants (TTC), l'ARH précise que ces prix avaient été déterminés en application des articles 26, 28 et 29 de la loi de finances 2017. Pour rappel, cette loi prévoit l'augmentation des tarifs actuels de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) pour le gasoil et les trois types d'essence, dont le produit est affecté en totalité au budget de l'Etat. L'augmentation de cette taxe permettra, également, une hausse en matière de TVA dont le produit est partagé entre le budget de l'Etat et les budgets communaux. L'impact fiscal attendu de cette mesure en matière de TPP et de TVA applicables sur les carburants est de l'ordre de 42,5 milliards DA (30,36 mds DA pour la TPP et 12,13 mds DA pour la TVA).

BANQUE MONDIALE

Croissance soutenue

Selon les pronostics de cette institution financière internationale, la croissance du produit intérieur brut réel (PIB) de l’Algérie va rebondir en 2016 pour enregistrer une progression de 3,4%, contre 2,9% en 2015. La BM a légèrement relevé ses projections de croissance pour l’Algérie en 2015, en estimant la progression du PIB à 2,9%, contre une prévision de 2,8% anticipée en janvier dernier. Après avoir tablé sur une croissance de 3,9% pour 2016, en janvier dernier, la BM a abaissé cette prévision à 3,4%, mais a souligné que la croissance restera soutenue, grâce à l’entrée en production de plusieurs projets gaziers et à la solidité de l’activité hors hydrocarbures.

Monnaie

Chute du dinar

La valeur du dinar algérien a franchi, pour la première fois jeudi 23 juillet, la barre psychologique des 100 dinars pour un dollar. Le dinar a touché son plus bas niveau historique à 110 dinars pour un dollar. Face à l’euro, il reste également à des niveaux proches de ses plus bas niveaux historiques, à 122 dinars au taux de change officiel. Le FMI avait prôné pour l’Algérie «une plus grande flexibilité du taux de change» qui «faciliterait l’ajustement au choc sur les cours du pétrole». Pour le FMI, le dinar «reste encore nettement surévalué».