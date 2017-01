Concours national de récitation du Coran : Abderraouf Bouchelouche lauréat

Le jeune Abderraouf Bouchelouche, de la wilaya de Blida, a remporté haut la main le concours national de récitation, psalmodie et interprétation du saint Coran, qui s’est clôturé, mercredi dernier, à l’institut de formation Dar El-Imam Sidi-Abderrahmane-Thaâlibi, de Mohammadia, en présence de nombreux savants, enseignants et responsables du secteur. La récitante Meraou Halima, de Boumerdès, est arrivée deuxième, alors que Brahim Medjahed (wilaya de Relizane) a décroché la troisième place dans la première catégorie de ce concours, destinée aux moins de 25 ans.

Selon le site web du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui a rapporté l’information, la deuxième catégorie portant uniquement sur la récitation et la psalmodie du Coran, et destinée à la même tranche d’âge, a vu le jeune Youcef Hemame Tir, de la wilaya de Batna, arriver en tête du classement, alors que Mohamed Lamine Senous de Tlemcen a décroché la 2e place et Mohamed Belhadi, de la wilaya de Ghardaïa, la troisième.

Destinée à encourager les jeunes récitants coraniques âgés de moins de 15 ans, la troisième et dernière catégorie du concours a permis à la jeune Nabila Khodja, de la wilaya de Boumerdès, de gagner le premier prix, suivie respectivement de Youcef Bendjoudi (wilaya de Biskra) et de Mohamed Lamine Adjadj de Tlemcen.

À titre de récompenses, soulignent les organisateurs, les lauréats des trois concours recevront un prix d’une valeur de 15 millions de centimes chacun, ceux qui seront classés en deuxième position obtiendront 12 et ceux qui occuperont la 3e place, 10 millions de centimes.

En plus, les candidats qui occuperont les meilleures places au classement, toutes catégories confondues, seront admis d’office pour représenter l’Algérie aux concours coraniques qui se tiendront prochainement dans les pays arabes et musulmans, tout au long de l’année. Une belle consécration pour ces nombreux (ses) récitants (es) qui ont consenti beaucoup d’efforts afin de mémoriser le saint Coran, le réciter et le psalmodier selon ses règles précises, et, si les moyens suivent, interpréter ses versets. Grâce à leurs importantes potentialités et à leur savoir-faire, ces jeunes lauréats (es) des concours nationaux de récitation et de psalmodie du Coran sont en effet capables de réitérer les exploits de leurs aînés, Mohamed Irchad Meribaï, cheikh Mohamed Megatli El-Ibrahimi, Fatima Zohra Henni et autres, sur la scène arabe et internationale.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, son grand fondateur, cette 18e semaine nationale du Coran, rappelle-t-on, s’est déroulée dans le cadre des festivités de célébration du mois de soutien et de solidarité avec le Prophète Mohamed (QSSSL), mis sur pied par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, sous la forme d’un concours national de récitation et de psalmodie coranique, accompagné d’un colloque scientifique sur le thème «La modération, une valeur coranique».

Mourad A.