Atelier national sur le compostage, le 22 janvier à Oran : Promouvoir l’économie verte

Le 2e Atelier national de formation au compostage se tiendra le 22 janvier prochain à Oran, a-t-on appris des organisateurs de cette rencontre visant à renforcer les capacités des cadres nationaux et à promouvoir la production de compost issu des déchets organiques. Une quarantaine de participants sont attendus à la salle des conférences du complexe touristique des Andalouses qui accueillera cette session de trois jours, initiée conjointement par le laboratoire de recherche «Innovation des produits et systèmes industriels» (IPSIL), de l’École nationale polytechnique d’Oran (ENPO), et le bureau d’Oran de l’ONG R20 pour la région Méditerranéenne (R20 Med). «L’objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des cadres nationaux et territoriaux aux enjeux du compostage et de promouvoir, au niveau des wilayas du pays, la production de compost issu des déchets organiques», ont précisé les organisateurs . «Cet atelier sera une opportunité pour partager, avec les participants, les informations actualisées sur le processus de production du compost issu des déchets organiques et sur l’agriculture en termes de fertilisation des sols», a-t-on expliqué. Les approches adoptées au niveau national seront présentées aux participants qui bénéficieront également d’une initiation à la mise en place et à la gestion d’un site de compostage, à l’instar de l’Unité pilote de production de compost, créée à Oran par le R20 Med, avec l’appui de l’EPIC CET et d’autres acteurs du secteur. La formation permettra aussi de mettre en lumière les activités du laboratoire IPSIL de l’ENPO, en matière de recherche et, en particulier, de formation à la valorisation des déchets. Les organisateurs se félicitent de la programmation de cet atelier, soulignant qu’il vient «renforcer la collaboration entre le R20 MED et l’ENPO» qui a donné lieu, en novembre 2016, à l’ouverture d’un master spécialisé en «Territoires, technologie et financement de portefeuille de projets innovants pour l’économie verte», et ce en partenariat avec l’École des mines de Saint-Étienne (France).

Le R20 Med avait organisé le premier atelier national sur la production de compost les 24 et 25 novembre 2015, en marge du lancement de l’Unité pilote de production de compost au CET de Hassi Bounif (Oran). (APS)