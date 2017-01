L’école des cadets de la Nation s’ouvre aux filles : Un autre acquis

«La direction des Écoles des cadets de la nation ouvre la possibilité à la catégorie des filles de rejoindre l’École des cadets de la nation de Blida», annonce le ministère de la Défense nationale sur son site électronique. La même source précise que «cette occasion est offerte aux élèves de la 1re année secondaire».

Parmi les conditions de recrutement, figurent l’impératif pour les candidates de bénéficier de la nationalité algérienne ; d’être nées en l’an 2001 ou après ; d’être titulaires du certificat d’enseignement moyen, session de juin 2016, avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20 ; bénéficier d’une bonne santé et d’être admises en 1re année secondaire, filière des sciences-technologies. Le communiqué relève également que les candidates seront subordonnées à un concours d’accès, lequel concours comporte des épreuves écrites dans les matières des mathématiques, de physique-technologie et de langue arabe, mais également un test sportif, ainsi qu’une visite médicale.

Dignes héritières des prestigieuses Écoles des cadets de la révolution, les Écoles des cadets de la nation ont notamment pour objectif de dispenser un enseignement scolaire comprenant les cycles moyen et secondaire et de compléter l’enseignement scolaire par une formation paramilitaire adaptée. Ces édifices éducatifs, qui représentent un grand acquis pour la nation, prennent en charge les élèves avec un encadrement pédagogique optimal, au regard des moyens humains et matériels de haut niveau mobilisés pour leur réussite. Aussi, les inscrits qui suivent des formations au niveau de ces écoles réalisent de très bons résultats aux examens du BEM et du baccalauréat, avec des taux de réussite de 100%.

Remarque importante à retenir, par ailleurs, pas moins de 1.720 élèves ont été admis, lors de cette année scolaire 2016-2017, aux concours d’accès à ces établissements, dont 1.200 cadets en 1re AM, au profit des Écoles des cadets de la nation de M'sila, Tiaret, Béchar, Laghouat, Batna et de Béjaïa, ainsi que 520 cadets en première année secondaire au profit des Écoles des cadets de la nation de Blida, Oran et de Sétif.

La rentrée de cette année - qui a été marquée par l’ouverture de nouveaux établissements moyens à M’sila et Tiaret - a été effectuée sous le signe de la concrétisation du projet de création de dix Écoles de cadets de la nation, dont trois lycées et sept CEM, devant être réparties à travers les six régions militaires du pays.

Pour rappel, c’est en 1963 que les Écoles des cadets de la révolution ont été créées. Ces écoles ont constitué, un quart de siècle durant, «une grande pépinière» qui a donné à l'armée algérienne et au pays des officiers et des cadres de grande valeur, avant d’être fermées en 1986. En février 2008, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a décidé de la réouverture de ces établissements, mais cette fois-ci, sous la nouvelle dénomination d’Écoles des cadets de la nation (ECN). En septembre 2015, lors de l'inauguration de l'École des cadets de la nation de Sétif (5e RM), le général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense national, chef d'état-major de l'ANP, avait souligné que ce projet «s’inscrit en fait dans le cadre de la modernisation et du développement des forces armées de l’ANP, en concrétisation de la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, (..) qui vient satisfaire une insistante volonté populaire». Il a ensuite ajouté que cette volonté a permis de consolider les rangs de l'ANP par une jeune élite, «consciente» et «motivée», ce qui représente, a-t-il dit, «un investissement humain, prometteur et indispensable pour nous». Le général de Corps d'armée avait signalé également, lors de cet événement, que tous les moyens humains, matériels et pédagogiques ont été mis à disposition afin de faire des Écoles des cadets de la nation une véritable pépinière de futurs cadres prometteurs, dont le slogan conjugue assimilation des connaissances modernes, avec toutes leurs branches scientifiques, et ancrage des valeurs nationalistes.

Soraya G.