Formation des enseignants universitaires : Consolider le processus de réforme

La commission nationale de suivi de la formation pédagogique des enseignants universitaires se réunira demain, 3 janvier 2017, pour évaluer la première phase de la formation des enseignants nouvellement recrutés, et ce dans le cadre du plan de révision du processus de réforme universitaire.

C’est ce qu’a annoncé le président de cette commission, le professeur Kamel Bedari, qui intervenait sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale. M. Bedari, qui occupe également le poste du conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a précisé que parmi les recommandations de la conférence nationale d’évaluation de l’application du système LMD, tenue en janvier 2016, figure la formation des enseignants. De ce fait, le ministre a signé l’arrêté ministériel du 28 juillet 2016. En vertu de cet arrêté, il a été décidé l’installation d’une commission nationale pour accompagner les enseignants, composée de 28 membres spécialisés dans le domaine de la formation et de la réforme universitaire, et dans tous les domaines qui permettent aux enseignants d’être à la hauteur de leurs nobles missions.

Le même responsable a estimé que cette formation est une importante phase du processus de réforme, initié par l’université depuis l’introduction du système LMD, en 2004. Il a également précisé que la dernière réforme n’a pas bénéficié de tous les moyens nécessaires pour sa réussite. Il dira, dans le même ordre d’idées, que la nécessité exige la formation des enseignants pour leur permettre d’assurer leurs missions de manière adéquate.

Pour le même responsable, la formation pédagogique des enseignants est une démarche importante pour la réussite du processus de réforme du système de l’enseignement supérieur.

Au programme de cette formation figure l’utilisation des nouvelles méthodes d’enseignement qui assurent le rapprochement entre l’enseignant et l’étudiant. Cette formation est basée, selon le président de la commission, sur trois modèles. Il s’agit de la formation locale où chaque établissement universitaire utilise ses propres moyens humains et matériels pour réaliser ce programme, composé de 22 sujets, en relation avec la formation et la réforme universitaire et l’utilisation des nouvelles méthodes d’enseignement.

Il a ajouté que la formation est également faite au niveau régional et national, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la réalisation du programme.

Deux plateformes numériques ont été mises en place à cet effet. La première est au niveau du ministère et la deuxième au niveau de l’université Mentouri de Constantine. Ainsi, les enseignants sont formés à travers la première plateforme dans tous les domaines, à savoir vidéos et forums de différents sujets, programmes et documents, alors qu’à travers la deuxième plateforme, ils sont formés dans le domaine de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication en pédagogie. Cette formation, précise M. Bedari, a été lancée le mois de novembre dernier.

Salima Ettouahria