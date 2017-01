Stratégie industrielle : Une vision intégrée

L’ambition du nouveau modèle de croissance d’atteindre une croissance de 7% hors hydrocarbures, à l’échéance 2019, passe par la valorisation du potentiel industriel national. Un secteur à fort potentiel qui détient les clés de la diversification économique et les moyens de la transition préconisée. Aussi, la restructuration du secteur public marchand, qui s’inscrit dans une dynamique de rentabilisation des filières émergentes et structurantes, mais aussi de substitution aux importations, soit près de 30 milliards de dollars d’importations substituables, constitue la pierre angulaire de cette nouvelle approche du développement.

Une vision portée par des programmes d’appui aux entreprises industrielles et d’encouragement de l’investissement productif dans les segments à forte valeur ajoutée. La démarche industrielle dont les éléments structurants ont été enclenchés consiste ainsi à orienter les efforts vers la réhabilitation de l’entreprise productive, en tant qu’acteur stratégique dans le nouveau schéma du secteur public marchand. Aujourd’hui, l’enjeu réside dans les capacités du pays à déployer au mieux son potentiel de diversification et à mobiliser ses capacités à l’exportation. Aussi, la politique menée par le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, s’inscrit dans le sillage du programme quinquennal 2015-2019, orienté vers la diversification de l’économie nationale, la priorisation de la sphère productive, et la relance de l’investissement industriel, notamment. Des objectifs qui ont motivé la mise à niveau du cadre juridique pour créer un environnement incitatif pour les investisseurs algériens et étrangers.



2016, l’année des réformes



L’année 2016 a constitué un tournant décisif pour le secteur de l’Industrie et des Mines qui a entamé un vaste chantier de réformes guidé par un objectif de refonte de l'ensemble du cadre juridique et institutionnel (code des investissements, loi sur la normalisation, loi d'orientation pour la promotion de la PME et, enfin, le projet de loi sur la métrologie en sus des mesures introduites dans les lois des finances depuis 2015, soit un total de 30 mesures d'encouragement). L’autre action devait consister en la mise en œuvre effective de la «Politique des filières» consacrée, entre autres, à travers la réalisation du complexe textile intégré de Relizane, la signature du contrat de l’usine Volkswagen, le lancement des cimenteries de Mascara, Béchar et Adrar…), les projets de trituration des graines oléagineuses pour l’agro-industrie, le complexe de raffinage de sucre à Boumerdès, des projets dans la sous-traitance mécanique. L’année 2016 aura été également celle des mines. Et pour cause, plusieurs contrats et projets ont été concrétisés, dont le plus important est celui du phosphate, avec l’indonésien Indorama, pour un investissement de 5,7 milliards USD. L’année a aussi enregistré le lancement effectif des études pour l’exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet, le manganèse à Guettara et du manganèse métal à Béchar, Barytine de Draïssa. Grâce à ces investissements, toutes les mines seront rouvertes d’ici 2018.



La politique des filières



La nouvelle vision industrielle est basée sur l’approche filière. Une option qui permettra au pays de passer au statut de producteur et d’exportateur de biens transformés. Une quinzaine de filières prioritaires incluant des avantages spécifiques ont été identifiées dans le cadre de cette stratégie. Il s’agit de la sidérurgie et de la métallurgie, des liants hydrauliques, de l’électrique et de l’électroménager, de la mécanique, de l’automobile et de l’aéronautique, de la chimie industrielle et de la pharmacie, de la construction et des réparation navales, de l’agro-industrie, des THC (textile-habillement-cuir), du bois et de l’industrie du meuble. Aussi, les projets identifiés et retenus visent «des objectifs d’intégration des filières industrielles, la diversification et la performance de la production nationale pour la substitution aux importations, la capture de la plus grande part possible de la valeur ajoutée des filières sur lesquelles l’Algérie peut être compétitive et la création d’emplois économiques et durables».



Groupes publics industriels : le devoir de performance



«Le secteur public marchand, produit plus de 40% de la valeur ajoutée industrielle. Il constitue, à ce titre, un levier important du développement industriel dans notre pays. Les 12 groupes issus de la restructuration du secteur constituent la solution pour une mise en adéquation du mode d’organisation afin de réaliser les objectifs assignés dans les plans de développement de ces entreprises. Ce schéma, basé sur le regroupement des entreprises par branches et filières industrielles, a consisté en la création de groupes industriels présentant une taille critique, des synergies et des complémentarités ainsi qu’un potentiel de déploiement sur les marchés nationaux et internationaux. Aujourd’hui, les EPE sont totalement assainies et dotées de plans d’investissement pour chacune d’elles. De grands projets industriels sont également en cours de concrétisation en partenariat industriel et technologique avec des firmes étrangères. Il s’agit des projets sidérurgiques de Bellara, El-Hadjar et celui de Tosyali à Oran, le projet d’exploitation et valorisation du gisement de Ghar Djebilet, le projet textile de Relizane, le projet transformation de phosphate à Oued Kebrit et à Hadjr Essoud, le projet de développement de la plateforme mécanique et industries automobile (Rouiba, Constantine, Sidi Bel-Abbès, Tiaret et Annaba), le projet de développement de nos capacités de production de ciment, liants hydrauliques et autres matériaux de construction, et les projets de développement dans l’industrie pharmaceutique sont à mettre à l’actif de la démarche industrielle en coure de mise en œuvre. Une démarche qui vise à «amorcer une nouvelle structuration du tissu industriel», à savoir l’émergence de nouvelles activités industrielles, et une demande conséquente de sous-traitance, le développement de l’entreprise à l’international.



Le partenariat international, un axe de la stratégie industrielle



Le partenariat international comme vecteur de transfert de technologie est un axe de la stratégie industrielle dans sa version rénovée. Cette complémentarité est consacrée à travers des joint-ventures dont les projets d’investissement sont déjà identifiés, localisés et les financements, en grande partie, mobilisées. Cette formule vise la promotion du partenariat entre investisseurs locaux (privés et publics) et étrangers, notamment la coproduction dans le cadre de jointes-ventures. Grâce à cette approche, de grandes firmes mondiales ont opté pour des partenariats en Algérie, entre autres Massey Fergusson, Liebehrr, Sampo, General Electric, Alstom, Renault, Deutz, Mercedes Benz, ZF et d’autres.



Le ciment, le textile, les mines… de grandes ambitions



La restructuration industrielle traduit l’ambition d’atteindre l’autosuffisance dans les produits stratégiques et d’aller vers l’exportation. Pour le ciment, la production couvre, dès la fin 2016, la demande nationale grâce à l’entrée en production des cimenteries Biskra et Cilas et de l’extension d’Aïn El-Kebira, soit une addition d’environ 6 millions de tonnes. Une prévision de 28 millions de tonnes est retenue pour 2017. C’est aussi le cas des produits sidérurgiques dont la production devrait atteindre, dès 2018, près de 10 millions de tonnes/an avec l’extension de l’usine de Tosyali à 3 MT/an en 2017, la mise en service de Bellara avec 2 MT/an à fin 2017, pour évoluer à 4 MT/an, en seconde phase, dès 2019, El-Hadjar avec une production de 1,6 million de tonnes en plus des 2 millions de tonnes prévus dans le cadre des projets privés (ETRHB et BIDEWISTEEL). En 2019, les projets en chantier porteront nos capacités à 12 MT/an. Le secteur du textile qui reprend à la faveur des investissements déclarés à fin 2015, soit 107 milliards DA, incluant 42 issus du secteur privé, a été marqué par le partenariat algéro-turc qui s’avère structurant pour toute la filière, à travers la réalisation d’un pôle intégré de 8 usines à Relizane.

D’ici 2019, le complexe produira 44 millions de mètres linéaires/an et 30 millions de pièces en prêt-à-porter, plus de 60% de la production étant destinée à l’exportation. Sur un autre plan, la valorisation des ressources minières permettra de substituer, à court-terme, l’équivalent de 500 millions de dollars, en substances minérales, et ce grâce à l’ouverture de nouvelles exploitations (gisement de phosphate de Bled El-Hadba, manganèse de Guetara, la baryte à Draïssa, la bentonite à Tlemcen…) et aux plans de développement des EPE existantes et la réhabilitation et la réouverture de nombreuses mines (le zinc de Chabet El-Hamra, le feldspath de Aïn Barbar, à Annaba, et la baryte d’Ichmloul à Batna, les marbreries). Aux moyen et long termes, l’exploitation et la valorisation du gisement de Ghar Djebilet offrira un potentiel de substitution équivalent à 1 milliard de dollars pour la satisfaction des besoins des aciéries. À ce titre, l’étude de préfaisabilité définira l’option la mieux indiquée pour une concrétisation qui pourrait être engagée dès 2018. De même, l’engagement dans de nouvelles industries, à l’exemple de la chimie industrielle, accroîtra substantiellement notre potentiel d’import-substitution, sachant qu’actuellement l’essentiel des besoins en inputs de cette filière est importé pour une facture de 3,2 milliards de dollars. Dans l’agro-alimentaire, une dynamique de transformation est relevée dans le privé, quatre complexes de trituration des graines oléagineuses (2 à Jijel, un à Oran et un à Sétif) étant prévus, pour une capacité globale de près de 5 MT/an de farine destinés à l’élevage et 1,4 MT/an d’huiles brutes. L’entrée en production de ces complexes interviendra fin 2017 pour Djen-Djen, courant 2018 pour Jijel et Sétif et en 2019 pour celui d’Oran.



Filière mécanique, des projets prometteurs



Dans la filière mécanique, les projets réalisés ou lancés récemment ont permis l’augmentation des capacités de production et l’élargissement de la gamme de produits. Pour le seul groupe mécanique, les 8 partenariats, tous opérationnels, avec des taux d’intégration allant de 30 à 80%, ont diversifié la production de matériels et engins de nouvelles générations avec des volumes annuels de 1.000 moissonneuses-batteuses, 5.000 tracteurs agricoles, 25.000 moteurs diesel et 1.000 engins TP. Dans cette même filière, cinq nouveaux projets sont en lancement, la fonderie (30.000 tonnes/an), le matériel de voierie (500 équipements/an), les vannes hydrocarbures (4.000 unités/an), les équipements et outils de forage (6 modèles) et les éoliennes (100 unités/an). Dans l’automobile, outre l’augmentation de la cadence de production de l’usine Renault de Oued Tlelat, 2016 a été marquée par l’inauguration des usines de montage Hyundai (à Batna et Tiaret) et la signature d’un important contrat avec le groupe allemand Volkswagen pour la fabrication de quatre de ses marques en Algérie (Volkswagen, Volkswagen utilitaires, Skoda et Seat), soit la plus grande implantation en Afrique pour la firme allemande.

L’exportation, un objectif



La politique de diversification ne peut se réduire à l’objectif de substitution. Au contraire, elle n’aura de sens que si elle est inscrite dans l’objectif d’exportation. À ce titre, les potentialités sont ciblées dans le domaine de la sidérurgie avec l’optimisation des capacités de Bellara (2019) et Tosyali (2018), dans le textile, dont 60% de la production issue du partenariat algéro-turc sera exclusivement destinée à l’exportation, la pharmacie dont des prospections sont effectuées par le groupe Saidal en Côte d’Ivoire, Mauritanie et Burkina-Faso ; la branche automobile sachant que le nouveau cahier des charges exige des investisseurs d’exporter une part de leur production, les activités de montage à partir de collections CKD où des entreprises ayant atteint un niveau sensible d’intégration, ou encore dans le créneau du ciment où les capacités en cours d’installation dépasseront la demande nationale dès 2017.



Les ressources minières, un gisement pour l’export



La filière de transformation des phosphates pour la production d’engrais complexes NPK, à la faveur de 3 projets d’un montant de 5,7 milliards de dollars pour la production d’ammoniac, d’engrais phosphatés et azotés à Hadjar-Essoud et Oued Keberit et l’ouverture du nouveau gisement de Bled El-Hadba à Tébessa, dont l’entrée en production, prévue en 2019, générera un chiffre d’affaires/an de près de 3,1 milliards de dollars, est tourné essentiellement vers l’exportation, avec un volume de phosphate valorisé de 10 millions t/an. Pour les engrais complexes, 2 autres projets sont en discussions avec des partenaires étrangers pour la production de sulfate de potassium à Oued Keberit et d’engrais et aliments de bétail à El-Aouinat. Dans le même contexte, la valorisation du fer de Gara Djebilet à l’horizon 2021, la production de plomb-zinc à Béjaïa (110 millions de dollars d’ici 2021), 34 millions de dollars pour le manganèse de Béchar, 40 millions de dollars pour l’or de Tamanrasset et d’Illizi font partie d’un plan de valorisation de la production minière, pour une valeur globale de 8 milliards de dollars, d’ici 2021, ouvrant des perspectives d’exportation conséquentes. La démarche du département de l’Industrie et des Mines porte également sur le développement de l’industrie du renouvelable, en particulier dans la filière du silicium. Dans cette perspective, le secteur a engagé une concertation avec le ministère de l’Énergie pour arrêter un programme d’action commun. Les résultats préliminaires des travaux de recherche minière ont ressorti un potentiel de 20 millions de tonnes.



Climat des affaires : un grand pas



L’Algérie a enregistré une évolution positive en gagnant 7 places dans le classement annuel Doing Business de la Banque mondiale, pour la 1re fois depuis dix ans. Une position acquise grâce aux réformes initiées par le secteur de l’Industrie et des Mines qui œuvre à l’émergence d’un environnement des affaires, stable et favorable à l’investissement et au développement de l’entreprise. Aussi, les actions engagées dans le cadre de cette refonte devenue nécessaire ont porté sur «le desserrement de la contrainte foncière, la rationalisation du système d’incitation à l’investissement et sa réorientation vers les secteurs les plus utiles à l’économie, le développement des outils assurant la qualité et la compétitivité de la production, l’appui et le développement de la PME, le développement du capital humain par la création d’une grande école des métiers de l’industrie, l’amélioration de l’environnement de l’entreprise à travers plusieurs mesures de simplification et de facilitation des procédures de création d’entreprise». La démarche a également concerné la révision des textes fondamentaux inhérents à l’investissement, à la compétitivité et à la PME. Dans ce sillage, six nouvelles mesures ont été proposées en matière de «soutien aux activités de montage et de la sous-traitance dans les filières automobile, mécanique, électronique et électrique, et d’encouragement à la production nationale». Les éléments structurants ainsi mis en place, le secteur de l’industrie devra restituer la place qui lui revient dans l’économie nationale.

D. Akila