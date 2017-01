Regard : Bonne année à tous !

Le réveillon est là. Comme chaque année, les fervents défenseurs de la commémoration de cette fête, tout comme les réticents d’ailleurs, qui eux, se contentent d’un repas copieux qui sort de l’ordinaire, espèrent enterrer toutes les mauvaises choses de l’année écoulée. Les bises, les échanges de meilleurs vœux et la chaleur humaine sont au rendez-vous. Messenger, facebook et autres réseaux sociaux vivent l’évènement pour «déborder» de mots gentils et doux. En fait, en ce jour, nous ne sommes pratiquement plus les mêmes, côté amabilité, délicatesse et prévenance. Ça n’arrive qu’une fois où l’on peut se permettre le luxe de baisser le ton ou encore ne point s’emporter pour des petites futilités comme nous avons l’habitude de le faire, si bien, sans s’en rendre compte. Il faut le reconnaître, nous sommes incorrigibles, indomptables même. Durant les trois cent soixant-quatre jours de l’année, nous avons le chic, de nous moquer éperdument d’être distant, froid et altier, mais le 31 décembre, tout le monde fait tout pour se rattraper ou plutôt, se soigner de ces vilains défauts, l’espace de quelques heures. Le jour est spécial et le jeu en vaut la chandelle et ce n’est pas étonnant de voir, y compris les grincheux et les hargneux, à longueur d’année, s’évertuer à titiller les «pépites» qui sommeillent en eux, oubliant ainsi les divergences. Tous sont prêts à mettre de côté les rancœurs, à passer l’éponge sur les erreurs des uns et des autres, bref, ils deviennent carrément plus humains, pour la bonne cause. Hélas, ce changement est éphémère et ne dure qu’un laps de temps avant que les masques tombent. Nous ne sommes certainement pas pires que les autres, preuve en est qu’il nous arrive d’être affectueux, sensible, à l’autre, parfois, néanmoins, une chose est sûre, notre impulsivité nous bloque et fait de nous de mauvais élèves, dans le domaine de la rencontre de l’autre. Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Samia D.