Tri sélectif : L'Université "Oran 2" retenue pour un projet pilote

L’Entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique d’Oran (EPIC CET Oran) a retenu l’université "Mohamed-Ben-Ahmed/ Oran 2" comme site pilote pour lancer un programme de tri sélectif des déchets, a-t-on appris de la directrice de l’EPIC CET, Mme Dalila Chellel.

Il s’agit d’associer des institutions et établissements publics de la wilaya d’Oran dans un large programme pour la promotion du tri sélectif, a expliqué Mme Chellel dans une déclaration à l'APS, ajoutant que d’autres universités et cités universitaires seront "prochainement" impliquées.

Dans ce sens, une convention a été signée avec l’université "Oran 2", alors que le coup d’envoi des opérations du tri sélectif est prévu pour le 9 janvier, a-t-elle précisé. Une quinzaine de bacs pour la collecte du plastique et du verre seront installées et des affiches seront apposées dans l’enceinte universitaire pour sensibiliser les étudiants. La mission de l’EPIC CET se limitera à trier les déchets acheminés à son centre de tri à Hassi Amer. La direction de cette structure a décidé d’aller chercher les déchets recyclables à la source, note Mme Chellal, ajoutant que le travail avec les institutions est plus facile à structurer.

Les programmes de tri sélectifs déjà lancés dans les quartiers oranais, ont rencontré un ensemble d’obstacles tels que le vol des bacs, et la concurrence des chiffonniers, qui s’emparent des déchets recyclables. L’EPIC CET Oran est, par ailleurs, conventionnée avec 25 écoles de différents paliers et 26 entreprises économiques. La finalisation de nouvelles conventions avec 16 autres écoles est en cours.

Ces conventions et programmes de collecte de déchets valorisables permettent de récupérer des dizaines de tonnes de papier et de plastique, revendus aux enchères à des entreprises actives dans le domaine du recyclage.