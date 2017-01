Embellissement de la capitale : La nature près de chez soi

Alger respire, elle se réconcilie enfin avec la nature, les espaces verts, les parterres floraux et les jardins publics. La Medina se met au vert et se crée un véritable cœur de créativité ou arbre, fleur, gazon et herbe se croisent dans un cadre très agréable. Beaucoup d'Algérois ont certainement remarqué que la capitale s’embellit et s’orne d’une belle palette végétale.

Plus d’espaces verts, plus d’arbres d’alignement plus de parterre fleuris, plus de terre plein revêtis… L'embellissement de la capitale ces trois dernières années s'est fait à la faveur de la mise en place d'une nouvelle stratégie par les services d'intervention sur le terrain relevant de la wilaya d’Alger au grand plaisir de ses habitants et de ses visiteurs. Il s’agit d’un plan d'urgence pour redorer l'image de la capitale ternie par les déchets et la négligence sur les routes, dans les quartiers, les marchés de proximité, les espaces verts, les forpêts et espaces de détente. La décision d'élargissement du champ d'intervention des entreprises publiques de wilaya concernées par la propreté et la protection de l'environnement sur tout le territoire de la wilaya à travers les 57 communes, a été prise en mai 2014 . Des commissions de travail ont été installées pour suivre la situation des espaces verts et d'embellissent de la capitale, organisées sous forme d'ateliers et de sous commissions de terrain. 400 décharges publiques ont été éradiquées et 36.000 déchets collectés, selon le bilan du plan d'urgence pour les trois dernières années. L'opération a permis la réalisation de 186 structures publiques sur les terrains récupérés. La stratégie sur l'élimination des déchets et la préservation de l'environnement à Alger a coûté au Trésor public 7,82 milliards de dinars. Le budget global destiné au secteur a atteint 15,32 milliards de dinars.



L’effort de l’EDEVAL est à saluer



Quatre Algériens sur cinq vivent aujourd'hui dans des aires urbaines. Parmi les critères mis en avant pour offrir une meilleure qualité de vie en ville, la présence d'espaces verts de proximité, autrement dit de parcelles végétalistes, de parcs et de jardins publics facilement accessibles. Les Algériens manifestent clairement leur quête de verdure d'autant plus qu'ils vivent dans une grande ville. Les ménages résidant en immeuble collectif ressentent plus que d'autres l'absence de nature. Espace de détente, lieu de promenade, arbres d'ornement le long des routes, avenues-promenades, parcs et jardins de proximité, fleurissements généreux en pied d'immeubles , ronds points colorés… voilà quelques-unes des réalisations vertes entreprises depuis trois ans par L’EDEVAL, Etablissement de Développement des Espaces Verts d’Alger . Pour concrétiser ce plan d’embellissement de la capitale établi en collaboration avec la tutelle, l'Epic compte sur deux principales structures, les unités opérationnelles et les pépinières. Les premières se chargent de l'entretien des espaces verts et de toutes les tâches relatives à l'intervention directe sur terrain. Elles sont introduites dans les circonscriptions administratives de Sidi M'hamed, Hussein Dey, El Harrach, Bir Mourad Raïs, Bab El Oued, Bouzaréah, Cheraga, Baraki et Dar El Beida. Les secondes produisent pour les besoins des espaces verts suivant ce plan d’action. Dans la wilaya, on dénombre six pépinières implantées à Bab Ezzouar, El Alia, Belfort, Kouba, Ben Aknoun et Bouchaoui. Les plantes produites sont répertoriées suivant une classification par famille. Citons, entre autres, les annuelles, les bisannuelles, les plantes de bordures, les plantes vivaces, les arbustes et les conifères. Pour les besoins de ce programme. L'établissement a incorporé des jardiniers qualifiés issus des centres de formation et aussi des centres d'horticultures et les activités à entreprendre s'inscrivent dans le cadre d'une tripartite englobant l'APC, la circonscription administrative et la wilaya.



Une campagne de sensibilisation pour éviter les actes de dégradation



L'entretien de ces espaces verts n'est pas aisé pour les agents de l’Edeval. Aux mauvaises conditions s'ajoutent d'autres aléas tels que les dégradations et les actes de vandalisme. Afin d’éviter cela, l’entreprise a lancé une campagne de vulgarisation à l'intention des écoliers pour leur permettre de découvrir le règne végétal et son importance. C'est un travail qui se fait à long terme. En attendant que cette sensibilisation apporte ses fruits, les agents d’Edeval essayent de ramener les contrevenants à la raison en cas d’infraction mais ils ne peuvent pas se substituer aux policiers bien qu'ils soient confrontés au danger des agressions. Il incombe aux hautes autorités d'intervenir d'une manière efficace afin de mettre fin à tous les dépassements portant préjudice aux paisibles riverains. En fait, l’insalubrité a commencé à s’installer dans les mœurs algériennes dès lors que particuliers et puissance publique se sont autorisés à déboiser les villes et les villages et à raser les poumons urbains au profit d’une poussée horrible du béton au point que le paysage urbanistique ne ressemble plus qu’à une continuité de béton et que les espaces verts sont devenus disparates. Il est temps que les pouvoirs publics mettent en œuvre une législation pour mener une politique de sauvegarde et de développement harmonieux des espaces verts dans le paysage urbain.

Farida Larbi