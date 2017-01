Sablettes : Un espace familial

Les enfants sont en vacances... Chouette, youpi ! Les petits écoliers sautent de joie à l'idée de réveils tardifs, sans devoirs, sans interrogations, sans mots dans le cahier... mais c’est un vrai casse-tête pour les parents qui n’ont pas de congé en cette période hivernale et qui doivent s’arranger pour aménager du temps pour leur progéniture même s’il faut leur consacrer le week-end ou quelques heures en fin de journée pour les détendre et les faire sortir.

En effet, occuper les enfants en vacances est un véritable casse-tête pour les parents qui recherchent des idées, et surtout du temps, pour les occuper entre deux activités, les jours de pluie ou aux heures froides de ces journées d’hiver. Depuis le début des vacances, les parents n’ont pas eu le grand choix pour diversifier les destinations de leurs sorties afin d’occuper leurs enfants. Les Sablettes, la forêt de Bouchaoui ou celle de Bainem ou le parc de loisir Dream Parc des Pins-Maritimes sont les seules et uniques destinations. Une petite virée nous a permis de constater de visu que malgré le maigre choix qu’ils ont les enfants prennent du plaisir en s’amusant. Trois kilomètres d’espaces aménagés sur le long des côtes de la ville d’Alger tendent les bras aux habitués. Le site est doté de toutes les commodités nécessaires pour passer une journée, agréable, loin du brouhaha quotidien et du bruit assourdissant d’une cité urbaine qui asphyxie la vie de ses occupants. La promenade des Sablettes rencontre un succès bourgeois depuis qu’elle a été officiellement ouverte au public en 2014. Depuis les Algérois y trouvent détente, convivialité et animation. Cette année, le lieu est toujours privilégié par les familles, on y vient de toutes les localités et wilayas limitrophes. Si des familles sont déjà installées depuis quelques heures, d’autres préfèrent déjeuner chez elles avant de disposer draps et coussins pour un pique-nique bien organisé.



Des pique-niques au milieu d’espaces verts



Des pique-niques sont organisés dans les forêts, au milieu de l’espace vert adjacent à la promenade des Sablettes, sur le front de mer. Il est 21h, une femme accompagnée de sa petite famille range la vaisselle installée sur la table en bois, «c’est n’est pas la première fois que nous déjeunons ici depuis le début des vacances on y vient un jour sur trois…», nous dira-t-elle, «Je suis venue avec mon mari et mes enfants. C’est un lieu sécurisé, les gens arrivent dès 18 heures pour s’installer et nous nous restons jusqu’à 22h… je suis une femme au foyer je prépare les victuailles en attendant que mon époux, à la sortie du bureau et nous récupère moi et les enfants», ajoute-t-elle. Depuis son ouverture, les Sablettes sont devenues un lieu propice de commerce pour quelques jeunes pour subvenir aux besoins financier.

Les adolescents, vendeurs de "signal" à 100 DA ou de ballons à 50 DA, sont nombreux à proposer leurs produits aux parents venus avec leurs enfants. A des centaines de mètres on est emporté par l’odeur de la braise fusionnée à celle du thé vert aromatisé à la menthe… A quelques mètres des gens venus du Sud sont assis un peu partout… installés sur un tapis, le visage couvert on ne voit que leurs grands yeux brillants, équipés de leur fameuse théière couleur or, et proposant du thé tergui. Les vendeurs de thé venus du Sud ne vendent pas seulement ce breuvage ancestral, mais surtout l’art de prendre du thé... Un thé au Sahara, c’est forcément différent de celui que nous préparons nous-mêmes. Dans l’imaginaire collectif, cela suppose une longue séance au rituel fascinant et authentique, c’est cette manière de verser et de reverser et encore reverser le thé de la théière au Goblet avec cette patience propre aux gens du Sud. C’est aussi un espace de retrouvailles qui allie un ensemble de plaisirs du regard, de l’odeur et ce son de reverser le thé de la théière au verre formant une couche de mousse bien épaisse donne l’eau à la bouche et aussi et surtout apaise l’esprit l’emportant dans un voyage dans le Sud au milieu des dunes.



Une symphonie de distraction pour tous les âges…



Situé à quelques kilomètres à l’Est du centre ville, le Dream Parc des Pins-Maritimes demeure depuis son ouverture en avril 2003, une destination prisée des familles. C’est un parc d’attraction pour les enfants et même les jeunes, un espace très sécurisé, très agréable pour les familles. Les week-ends et surtout en été c’est ouvert à des heures tardif de la nuit. La sécurité et l'aspect familial, deux critères qui ont fait son aura, sont les atouts de sa réussite. Dans la journée du samedi dernier chômée à l'occasion du nouvel an et avec un soleil froid de l’hiver, les parents n'ont pas hésité à y emmener leurs enfants. Il était à peine 10h00 du matin lorsque les premiers visiteurs ont fait leur apparition. En couple, en groupe où seuls, les visiteurs affluaient au parc où les agents ont déjà pris position. A l'entrée deux agents de sécurité pour la vérification des sacs à main, ils retirent tous aliments hormis le lait pour enfant pour rentabiliser au maximum les commerces de restauration sur les lieux et veiller par la même occasion à leur propreté. Une fois à l'intérieur, les enfants, enchantés par cette balade menant aux manèges, lancent une nuée d'exigences aux parents qui tentent de calmer l'ardeur des chérubins. Le parc Dream s'est vu ajouter, durant cette année, de nouveaux jeux. On dénombre 25 manèges dont Starfair, le navire pirate et la moto, une manière de satisfaire tous les goûts et de répondre aux exigences des plus âgés en matière de sensation fortes. Les premiers venus sont déjà en place sur les auto-tamponeuses, le swing-manège ou encore le Carrousel. Ils chantent leurs gaietés en lançant des cris de joie, ponctués parfois par des cris. D'autres personnes, par contre, préfèrent s'attabler en famille pour déguster des gaufres ou des crêpes. « On ne peut pas se permettre souvent une telle sortie avec une dépense moyenne entre 4.000 et 5.500 DA, mais parfois, on s'accorde à mettre le prix rien que pour passer des moments agréables», affirme un père de famille. Un autre citoyen accompagné de ses deux enfants en bas âge est un habitué des lieux. «La sécurité et la propreté des lieux sont des critères qui ne laissent pas indifférents », précise-t-il, estimant que les tarifs pratiqués sont accessibles à toutes les bourses.

Sihem Oubraham