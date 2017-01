Le Coin du copiste : Célébration du centenaire de Mouloud Mammeri

Les manifestations de célébration du centenaire de Mouloud Mammeri se préparent activement depuis l’installation du comité de coordination, le 17 décembre dernier, et les annonces faites par le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, lors du dernier Salon du Livre d’Alger. Pas de date officielle pour l’ouverture de cet important événement parrainé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, si ce n’est celle du 21 janvier de la nouvelle année communiquée par un quotidien. Ce que l’on sait déjà c’est que les activités qui s’étaleront sur 4 à 5 mois sur tout le territoire national prévoient de nombreuses thématiques programmées par des personnalités scientifiques et culturelles. Mouloud Mammeri, considéré comme un pionnier de Tamazight, fait aujourd’hui partie des

« historiques » de la littérature algérienne. Les festivités commémoratives de l’écrivain, né en 1917 et mort en 1989, entendent marquer d’une pierre blanche l’anniversaire pour un homme de Lettres doublé d’un anthropologue, un intellectuel et un linguiste, dont les recherches scientifiques s’appuient sur les réflexions et se réfèrent aux travaux de l’auteur de L’Opium et le bâton, La colline oubliée et Le sommeil du juste dans le champ spécifique de l’amazighité. Mouloud Mammeri avait également écrit des pièces de théâtre, des recueils de poésie et des contes. En tant qu’ethnographe, on sait qu’il avait le souci constant de donner une graphie à la langue berbère pour la faire passer de l’oralité à l’écriture et assurer ainsi sa préservation ; en tant qu’écrivain, on connaît l’érudition et toutes les ressources qu’il possédait pour inscrire la littérature algérienne dans l’universalité. Au programme de ce centenaire, la statue de bronze à l’effigie de l’écrivain et signée Abdeslam Olivier Graine, qui avait été dévoilée l’été dernier à Ath Yenni, à 40 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, subira des enrichissements à travers une célébration citoyenne, dans un moment de convivialité, de retrouvailles et de réjouissances. Des chants lyriques par le baryton Azal marqueront l’événement, ils seront suivis des fulgurances poétiques de l’interprète et plasticien Makhlouf Boughareb. Youcef Hebib quant à lui fera la présentation de l’œuvre avec une communication intitulée «La preuve par neuf». Il y aura aussi une distribution d’enveloppes contenant des citations de l’écrivain disparu ainsi qu’une cérémonie d’oblitération d’un timbre postal à la mémoire de l’auteur, des témoignages, des promenades mémorielles et une visite guidée à Taourirt Mimoun. On dévoilera un buste de la cantatrice Taous Amrouche et celui d’Abderrahmane Bouguermouh, réalisateur de La colline oubliée et la plantation d’un pied de cerisier et enfin la transplantation d’un olivier sur le site de la statue.

L. Graba