Semaine culturelle de la lecture à Tlemcen : Une séance de conte et de halqa pour les enfants

La semaine culturelle de la lecture dédiée aux enfants a débuté samedi à la bibliothèque principale de lecture publique Mohammed-Dib de Tlemcen. Dans une ambiance de sons et de couleurs sur fond d'activités culturelles et ludiques, cette manifestation s'est ouverte par une exposition du livre et des ateliers de dessin, de travaux manuels, de calligraphie et d'arts plastiques, ainsi qu'une séance de conte et de halqa. Organisée par la bibliothèque Mohamed-Dib, cette manifestation vise à augmenter le taux de lectorat en incitant les enfants à la lecture à travers un riche programme d’activités, a souligné le directeur de cet établissement culturel, Chekroun Abdeldjalil. Elle constitue aussi une occasion pour regrouper un plus grand nombre possible d’enfants autour de spectacles et de contes. Le programme de ces activités, encadrées par des pédagogues et des psychologues, prévoit des conférences sur la lecture et le lectorat en plus de cérémonies de remise de cadeaux et de prix aux enfants lauréats des ateliers ouverts à cette occasion. La bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Dib de Tlemcen, inaugurée en avril 2012 à l’occasion de la clôture de la manifestation "Tlemcen, capitale de la culture islamique", renferme plus de 3.000 titres et constitue un édifice culturel disposant de structures et d'équipements adéquats pour les loisirs de jeunes. (APS)