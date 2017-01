12es journées du théâtre pour enfants d’Annaba : Ambiance exceptionnelle

Une ambiance juvénile s’est installée mercredi dernier au théâtre régional Azzedine- Medjoubi de Annaba à la faveur de l’ouverture de la douzième édition des Journées Nationales du Théâtre pour Enfants (JNTE), en présence d’un nombre important de bambins accompagnés de leurs mères et proches. L’honneur est revenu à la conteuse Chafika Manghour de donner le ton à cette manifestation qui fait désormais partie de l’agenda culturel annuel de l’antique Hippone. La conteuse a fait vibrer les enfants qui exprimaient leur joie au moindre geste de la conteuse. Puis, ce fut le tour de l’artiste Naima Negri de Djelfa qui a présenté des chansonnettes de divertissements qui ont épaté les bambins qui n’en demandaient pas plus, en témoignent leurs cris traduisant leur adhésion totale aux spectacles. Le clou de la première journée de ces JNTE a été sans conteste le comédien Ammou (oncle) Rafik, de son vrai nom Labed Abdelrafik, qui est membre de l’association Chiheb pour les arts dramatiques. Cet artiste a fait vibrer la salle de spectacle du théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba grâce à la prestation de qualité qu’il a présentée aux enfants en compagnie de son équipe de comédiens vêtus de costumes aux couleurs vives et bigarrées. Ces JNTE, qui se sont clôturées hier dimanche, promettent des spectacles électriques avec le passage du conteur Hocine Nedir d’Alger, connu pour son théâtre de marionnettes et d’autres artistes parmi lesquels les benjamins ou bougeons de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf de Annaba. En marge des spectacles des JNTE, un atelier de formation consacré à la fabrication de marionnettes recyclées a été organisé au centre de loisirs scientifiques (CLS) sous la conduite de l’artiste Najem Cherad, membre de l’association Chiheb pour les arts dramatiques. Des représentations programmées aux JNTE ont été, par ailleurs, données à l’hôpital de pédiatrie d’El Bouni et de celui de Saint Thérèse, la salle de cinéma PAX, au centre culturel islamique, la maison de jeunes Aalat-Messaoud, ainsi qu’au centre de l’enfance assistée de l’Elisa et à la maison des jeunes de la cité Seybouse. Cette édition des JNTE qui est organisée par l’Association Chiheb pour les arts dramatiques, a vu la participation de 10 wilayas du pays avec la présentation de pas moins de dix pièces théâtrales.

B. Guetmi