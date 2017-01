Lounis Ait Menguellet fête un demi-siècle de carrière : Un nouvel album au printemps

L’icône incontestable de la chanson kabyle, l’aède Lounis Aït Menguellet, sortira au printemps prochain un nouvel album, à l’occasion de la célébration de ses 50 ans de carrière artistique, a-t-il annoncé jeudi dernier lors de son passage au forum de la radio locale de Tizi-Ouzou. Ce nouvel album qui sera mis sur le marché le mois d’avril ou au plus tard mai prochain est presque prêt, a-t-il indiqué devant une salle pleine de ses inconditionnels fans. L’invité du forum de la radio qui fêtera ses cinquante ans de carrière artistique au Zénith de Paris (France) le 15 janvier prochain est revenu sur long et riche parcours artistique durant lequel il a eu à fréquenter et rencontrer la majorité des maestros de la chanson kabyle, à l’instar de Slimane Azem, Cherif Kheddam, Kamel Hamadi…, qui l’avaient encouragé à se lancer et à poursuivre dans ce domaine artistique. Ainsi, l’aède aimé et adulé partout en Algérie, a raconté que ses premiers pas dans la chanson furent l’animation d’une fête familiale à Rouiba (Alger) et d’un gala devant le public lors de la célébration de la fête annuelle de la ville de Tigzirt. Puis s’enchaînaient des galas et autres animations à travers l’Algérie et la France où réside une forte communauté nationale, notamment des maestros de la chanson algérienne, à l’image de Cheikh El Hasnaoui et Slimane Azem. Lors de ce forum, Lounis Aït Menguellet s’est mis à interpréter certaines de ses chansons fétiches, de même qu’il a écouté avec joie des chanteurs amateurs interpréter brillamment quelques chansons de son riche répertoire. Ce forum a été également une occasion pour certains universitaires, notamment les enseignants, Said Chemakh et Boukhalfa Laouari, fans invétérés de l’artiste, d’évoquer certains aspects du travail artistique et poétique de Lounis, mais aussi de diffuser plusieurs autres témoignages de célèbres chanteurs kabyles rendant hommage au travail bien fait et sur le plan musical et sur le plan parole de l’auteur de plusieurs chefs d’œuvres qui sont appris par cœur par des milliers de fans et mélomanes. Pour la même occasion, l’œuvre du poète Lounis Aït Menguellet, qui s’est étalée sur un demi-siècle, sera au centre d’un colloque qu’organisera les 6, 7 et 8 mars prochain la faculté des lettres et langues de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette grande manifestation scientifique, en hommage au chanteur le plus populaire de la Kabylie, est placée sous le thème « Lounis Aït Menguellet : 50 ans de carrière, regards croisés sur un capital d’une œuvre linguistique, littéraire et culturelle ».

Bel. Adrar