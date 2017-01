Ingérence électorale de Moscou : Trump réitère ses doutes

Le président élu Donald Trump a une nouvelle fois exprimé samedi ses doutes concernant les accusations des services de renseignement d'une éventuelle ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine, ce qui a conduit la Maison Blanche à prendre des sanctions contre Moscou. «Je veux juste qu'ils en soient sûr, car c'est une accusation plutôt sérieuse, et je veux qu'ils en soient certains», a déclaré à des journalistes M. Trump qui se trouvait dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Il a rappelé que les services de renseignement américains s'étaient trompés lorsqu'ils avaient affirmé que l'Irak était en possession d'armes de destruction massive —le prétexte qui avait conduit à l'intervention américaine en 2003—, qualifiant cette intervention de «désastre car ils avaient tort». M. Trump a par ailleurs dit qu'il est «injuste» que les Etats-Unis accusent la Russie de piratage s'ils ont un quelconque doute à ce sujet.



Pas de rencontre avec la présidente taïwanaise



Revenant sur les tensions avec Pékin, le président élu américain a semblé exclure une rencontre avec la présidente de Taïwan le mois prochain lors de son voyage aux Etats-Unis.

M. Trump avait déclenché une tempête diplomatique début décembre avec la Chine en acceptant de parler par téléphone avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, rompant ainsi avec l'engagement pris par Washington de ne pas entretenir de relations officielles avec les autorités de l'île. Tsai Ing-wen doit transiter par Houston les 7 et 8 janvier avant de se rendre en Amérique centrale. Sur son trajet retour, elle doit s'arrêter à San Francisco les 13 et 14 janvier. La Chine a demandé aux Etats-Unis d'interdire à la présidente taïwanaise de transiter par son territoire. Interrogé sur son éventuelle rencontre avec Tsai Ing-wen à cette occasion, M. Trump a rétorqué aux journalistes qu'il ne va «rencontrer personne avant le 20 janvier» date de sa prise de fonction à la Maison Blanche.

«Ce serait inapproprié d'un point de vue protocolaire», a-t-il expliqué, avant de lancer évasif: «On verra bien».