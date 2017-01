Syrie : Vers des négociations

Les combats entre l’armée syrienne et les rebelles se poursuivaient hier sur plusieurs fronts en Syrie, risquant de mettre en péril une trêve parrainée par la Russie qui a obtenu un soutien de l'Onu à son initiative. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu jeudi à minuit, les violences, même si elles ont baissé d'intensité et restent sporadiques, n'ont pas cessé et ont fait des victimes.

Accusant les autorités de violations, des rebelles ont menacé de ne plus respecter la trêve. Cette cessation des hostilités, la énième depuis le début de la guerre il y a près de six ans, doit ouvrir la voie à des négociations de paix prévues fin janvier au Kazakhstan sous l'égide de Moscou et de Téhéran et la Turquie. Sur le front nord, l’armée régulière a mené le matin des raids aériens sur la localité d'Atareb, en territoire rebelle près d'Alep.

Au total, quatre civils et neuf rebelles ont péri depuis le début du cessez-le-feu, qui exclut les groupes terroristes Etat islamique et Fateh al-Cham. «Il s'agit de violations» même si «dans l'immédiat (elles) ne risquent pas d'entraîner un effondrement de la trêve», a souligné un observateur. Samedi soir, des rebelles ont tiré une vingtaine d'obus sur les localités de Foua et Kafraya dans la province d'Idleb (nord-ouest). A Tartous (ouest), contrôlée par l’armée syrienne, deux kamikazes ont fait exploser leur ceinture explosive à un barrage militaire tuant deux soldats. Et dans la Ghouta orientale, à l'est de Damas, des tirs ont été échangés entre les deux belligérants. Pour donner plus de poids à son initiative de cessez-le-feu, la Russie a cherché et obtenu un soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Réuni à New York, le Conseil a adopté samedi soir une résolution de compromis, qui «soutient les efforts de la Russie et de la Turquie pour mettre fin à la violence en Syrie et faire démarrer un processus politique». Mais il s'est contenté de «prendre note» des termes de l'accord parrainé par les Russes et les Turcs, en rappelant la nécessité d'appliquer «toutes les résolutions pertinentes de l'ONU», citant la 2254 qui prévoyait, sous l'initiative de Washington, une feuille de route complète de sortie de crise. Le Conseil de sécurité a cependant insisté sur le fait que les pourparlers à Astana «sont une étape importante en prévision de la reprise de négociations inter-syriennes sous les auspices de l'ONU le 8 février 2017».

R. I.