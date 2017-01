Nombre de victoires consécutives : Chelsea égale le record d'Arsenal

Le FC Chelsea a égalé le record de treize victoires consécutives, sur une saison en Championnat d'Angleterre de football, établi par un autre club londonien, Arsenal, pendant la saison 2001-2002, en battant Stoke City

(4-2), samedi pour le compte de la 19e journée. La dernière défaite en championnat de l'actuel leader de la Premier League remonte à plus de trois mois, c'était le 24 septembre dernier chez les Gunners d'Arsenal (3-0). "Les Blues" auront l'occasion de battre ce record dès mercredi, sur la pelouse du voisin, Tottenham Hotspur. Les hommes de l'Italien, Antonio Conte, mettent ainsi la pression sur Liverpool (2e) et Manchester City (3e), qui pourraient se faire distancer davantage dans la course au titre. L'international brésilien, Willian, auteur d'un doublé contre Stoke City, a été l'un des

principaux artisans de la prorogation de cette série de victoires pour Chelsea.