Badminton : Championnat national des jeunes talents à Oran

Les clubs du CAS Amel Mohammadia et de la Protection civile d'Alger ont dominé le premier tour du championnat national des jeunes talents de badminton (filles et garçons), disputé à la salle omnisports "Colonel Lotfi" de Bir El Djir (Oran). Cette compétition qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions d'organisation en présence d'un public nombreux et connaisseurs a été caractérisée par un niveau technique "appréciable", selon les spécialites présents à Oran. Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de badminton, en collaboration avec la Ligue de wilaya d’Oran, a regroupé huit clubs de la poule Centre-Ouest, à savoir le CAS Amel Mohammadia, la Jeunesse sportive de Mohammadia, le NR Dar El Beida, Amel Mostaqbal Hussein-Dey, la Protection civile d’Alger, Es-Salam d’Oued Tlélat, le Club sportif de formation d’Oran et la Jeunesse sportive oranaise des catégories de moins de 11, 13, 15, 17 et 19 ans, filles et garçons. Dans l’autre poule Centre-Est, disputée à Jijel avec la participation de 145 jeunes badistes de douze clubs, les Béjaouis de Madala et ceux du Club sportif amateur complexe de proximité de Jijel se sont montrés intraitables en filles et garçons. Cette compétition est inscrite dans le cadre de la continuité du plan de développement des activités de la Fédération algérienne de badminton pour la promotion et la vulgarisation de la pratique chez les jeunes badistes. Le 2ème tour du championnat national des jeunes talents de badminton aura lieu le mois de mars prochain à Chlef pour la poule Centre-Ouest et Béjaïa. Pour la poule Centre-Est, la programmation de la compétition dans deux villes différentes est dictée par les difficultés des clubs à se déplacer à cause du manque de moyens financiers, selon les organisateurs. Dans le cadre de la formation des entraîneurs, la Fédération algérienne de badminton organise un stage national au profit des entraîneurs de niveau 1 et 2 BWF, pour la fin janvier 2017, encadré par Annirao Dajee, expert de la Fédération africaine de badminton.