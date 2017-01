Volley-ball - Coupe d'Algérie (messieurs) - Tirage au sort : Résultats des huitièmes et quarts de finale

Résultats du tirage au sort des huitièmes et quarts de finale de la coupe d'Algérie 2016-2017 de volley-ball (seniors/messieurs), effectué au siège de la Fédération algérienne (FAVB) à Alger.’

Les matchs des huitièmes de finale se dérouleront les 10 et 11 février, a indiqué la FAVB.

1). PO Chlef - JSC Ouled Adouane

2). CS Sétif - GS Pétroliers

3). MB Béjaïa - JS Skikda

4). RC M’Sila - WA Tlemcen

5). ES Sétif - N. Zerouak

6). OMK El Milia -ES Tadjenanet

7). EF Ain Azal û O. El Kseur

8). Hamra Annaba - NR Bordj Bou Arréridj’ Quarts de finale (3-4 mars 2017) :

Vainqueur 4 - vainqueur 3

Vainqueur 5 - vainqueur 8

Vainqueur 2 - vainqueur 7

Vainqueur 6 - vainqueur 1’

NB : les demi-finales se disputeront les 7 et 8 avril, alors que la finale aura lieu le 5 mai.

Résultats des huitèmes et quarts de finale (dames)

Résultats du tirage au sort des huitièmes et quarts de finale de la coupe d'Algérie 2016-2017 de volley-ball (seniors/dames), effectué au siège de la Fédération algérienne (FAVB) à Alger.’’

1/8 de finale :

1). USF Dellys - ASW Béjaïa

2). WA Béjaïa û WA Tlemcen

3). NC Béjaïa - NR Chlef

4). MB Saïda - Seddouk VB

5). Représentant Ligue de Béjaïa 2 - GS Chlef

6). Représentant Ligue de Béjaïa 1 - GS Pétroliers

7). ATM Aïn Turck - MB Béjaïa

8). RC Béjaïa - ASV Blida’

1/4 de finale :

Vainqueur 4 - vainqueur 3

Vainqueur 8 - vainqueur 5

Vainqueur 2 - vainqueur 7

Vainqueur 1 - vainqueur 6’

Les matchs des huitièmes de finale se dérouleront les 20 et 21 janvier, et les quarts les 10-11 février, indique la FAVB. Les demi-finales se tiendront les 10 et 11 mars, alors que la finale se déroulera le 28 avril.